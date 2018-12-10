Akhisar, Roma dönemindeki görkemine kavuşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa Valiliği ve Adnan Menderes Üniversitesinin destekleriyle arkeolojik kazıların sürdüğü Manisa'nın Akhisar ilçe merkezinde bulunan Thyateria Antik Kenti'ndeki Roma dönemine tarihlenen sütunlu yolun sütun ve üst yapı elemanlarını ayağa kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Akhisar tarihi ve kültürü kadar inanç turizmine de hizmet edecek olan çalışmanın 2019 yılının eylül ayında tamamlanması planlanıyor.

Manisa'nın Akhisar ilçe merkezinde Tepe Mezarı olarak bilinen Thyateria Antik Kenti'nde Roma dönemine tarihlenen sütunlu yolun ayağa kaldırılması için hazırlanan ve 18 Eylül 2018 tarihinde çalışmalarına başlanan 'Tepe Mezarı Sütunlu Yolların Ayağa Kaldırılma' projesi tüm hızıyla devam ediyor. Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Özel Kalem ve Kültür Sosyal İşleri Müdürü Fatih Baybatur, Fen İşleri Müdürü Öznur Babacan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Akdeniz ile Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy çalışmalar hakkında proje ve ihale kapsamında ihale uhdesinde kalan firma yetkilisi Mimar Dr. Ahmet Küçük, Statik Kontrolör Bülent İlter ve Mimari kontrolör Kıyas Tökmeci'den bilgi aldı.

Anadolu tarihini aydınlatan 10 kazı içinde

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izin ve destekleriyle gerçekleştirilen projenin ikinci aşamasında Akhisar Tepe mezarında bulunan sütunlu yolun yaklaşık 70 metrelik kısmının ayağa kaldırılması hedeflenirken projenin 1 milyon 169 bin 56 TL'ye mal olduğu ifade edildi. Anadolu tarihini aydınlatan 10 kazı içerisinde gösterilen Akhisar Thyateira Antik Kenti Kazı çalışmaları toplam 4 bin 700 metrekarelik alanda 2011 yılında başlayan 10 yıllık protokol ile devam ediyor.

Projenin tamamlanması Akhisar'a büyük katkı sağlayacak

Projenin tamamlanmasıyla Akhisar'ın turizmine büyük destek olacağına dikkat çeken Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Akdeniz, "Thyateira sadece bir antik kent değil. Prehistorik dönemlerden itibaren yerleşim görmüş bir alan. Hastane Höyüğünde gerçekleştirdiğimiz kazılarda bunu ispatladık. Höyük kısmında, Neolitik dönem sonu ile İlk Kalkolitik dönemden itibaren iskana ilişkin izlere rastladık. Yine aynı şekilde Lydia bölgesinin ilk defa bu kadar kuzeyinde tabaka kazısında Lydia kültürüne dair kalıntı ve buluntular tespit ettik. Ancak Akhisar'daki yerleşimin doruk noktası Roma İmparatorluk dönemi. Özellikle M.S. II ila IV. yy.'lar arası çok zengin bir yerleşim mevcut. Tepe Mezarı mevkisi de bu tarihlerden itibaren yerleşime dahil olmuş. Akhisar'ın turizmine de destek sağlayacak nitelikte, sütunlu caddenin ayağa kaldırılması çalışması titizlikle devam ediyor. Bu büyük bir proje. Buradaki çalışma sonunda 11 sütun, kısmen üst yapı elemanlarıyla birlikte ayağa kaldırılacak ve böylece Tepe Mezarlığı Ören Yeri hak ettiği öneme kavuşacak. Gelen turist sayısında da artış bekliyoruz" diye konuştu.

İnanç turizmine zenginlik katacaklarını ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, şehrin tarihini ve kültürünü önemsedikleri kadar turizmi de geliştirmeye çalıştıklarını ifade ederek yapılan çalışmanın da çok değerli olduğunu ve inanç turizmini de çok zenginleştireceğini kaydetti. Akhisar'ın çok kültürlü ve çok engin bir tarihe sahip olduğunun altınız çizen Başkan Hızlı, bu şehrin her türlü değerini geliştirmenin öncelikli görevlerinden birisi olduğunu ifade ederek Akhisar'ın bu kültürel varlıklarını hep beraber sahip çıktıklarını ve onu zenginleştirdiklerini vurguladı.