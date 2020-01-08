Akhisar tarımını konuştular

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa ve yönetimine nezaket ziyareti gerçekleştirerek, kentimizdeki tarımsal gelişmeleri ve yapacağımız girişimler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Bizler göreve geldiğimiz andan itibaren hem şehir merkezinde hem de kırsalda yoğun bir çalışma temposu içerisine girdik. Çiftçilerimizin kullandığı ova yollarına vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda çok büyük kaynaklar aktardık. Hatta çiftçilerimiz mağdur olmasın diye zeytin sezonu başlamadan tüm ova yollarını tamamladık” dedi.

“Yeni tarım ürünlerini destekleyeceğiz"

Kırsal mahalleler ile ilgili uzun vadeli projeleri olduğunu ve çiftçilerin gelirlerini arttırmak için çalışmalar yapacaklarını belirten Başkan Dutlulu, “Bu konuda Ziraat Odası'ndan da destek isteyeceğiz. Bizim önceliğimiz kırsal kesimde tarıma destek vermek olacaktır. Tabii ki bu bir Büyükşehir Belediyesi ölçeğinde olmaz, bütçemiz elverdiği kadarıyla bir yerden başlamak lazım. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projesini örnek alıyoruz ve gidip yerinde incelemeler yaptık. Bu projeyi yapacaksak da fikir ortağımız Ziraat Odası olacak, onlardan destek isteyeceğiz. Kırsal alanlara yönelik en yakın projemiz zeytinin dışındaki tarım ürünlerini şehrimizde yaygınlaştırmak olacak. Ocak ayı meclis toplantımızda aldığımız karar doğrultusunda binlerce kiraz fidanını çiftçilerimize dağıtacağız. Çiftçilerimizin memnuniyetine göre ürün çeşitliliğimizi de arttıracağız. Bu konuda ziraat odamız ile birlikte hareket etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Çiftçimize destek vereceğiz"

Akhisar'da tarımsal kalkınmayı hedeflediklerini ve çiftçilerin gelirini arttırmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Dutlulu, “Artık Akhisar Belediyesi olarak kendi buğdayımızı yetiştiriyoruz, kendi zeytinliklerimizi işlemeye başladık ve buradan gelecek gelirle de kırsal alandaki çiftçimize destek vereceğiz. Sizlerden gelecek her türlü öneriye de açığız ve sizlerle bir adım atıp diğer ilçe belediyelere de örnek olalım. Çünkü Manisa ilçeleri arasında Akhisar bu konuda zayıf, gerçekten birbirimizin desteğine ihtiyacı var” dedi.

Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentteki tarımsal girişimlere destek vereceklerini ifade etti. Kamuoyu ve basında görüldüğü gibi 31 Mart seçimlerinin ardından Akhisar Belediyesi'nin çok güzel işlere imza attığını ifade eden Başkan AAkbuğa, “Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Kırsal bölgelerdeki her projenin içerisinde olmak isteriz, biz de zaten kırsal alanlara hizmet veriyoruz. Kırsal alanda 9 ayda yapılan hizmetlerden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Birlikte güzel işlere imza atmak, şehrimizde tarımsal girişimleri arttırmak ve çiftçimize destek vermek için elimizden geleni yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Daha sonra buluşmaya katılan çiftçilerin görüşleri ve önerileri dinlendi. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.