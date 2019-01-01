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Akhisar Ülkü Ocakları Ahmet Arvasi'yi yad etti

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Akhisar Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen programda fikir adamı, şair ve yazar Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 30.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen programda fikir adamı, şair ve yazar Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 30. yılında dualarla anıldı.


Akhisar Ülkü Ocakları vefatının 30. yılında fikir adamı, şair ve yazar Seyyid Ahmet Arvasi'yi unutmadı. Akhisar Ülkü Ocakları Başkanı Adem Duran ve teşkilat üyeleri tarafından düzenlenen programda Arvasi için dualar okundu. Anma programına konuk olan eğitimci Habip Arvas, Seyyid Ahmet Arvasi'nin “Aksiyonumuza Yön Veren Prensipler” isimli makalesini okudu. Programda konuşan eğitimci Habip Arvas, "Arvasi hoca Türk milliyetçiliğini ehli sünnet ve cemaat itikadının çizdiği sınırlar çerçevesinde belirlemiş bir dava adamıdır. Onun milliyetçilik anlayışında ırkçılık gibi ayrıştırıcı prensipler yoktur, aksine o İslam'ı gaye edinen bir milliyetçilik anlayışını temel alır. Bu sebeple Arvasi hocanın milliyetçilik anlayışı bütünleştiricidir. İslam düşmanları, İngilizler ve onların yardımcıları masonlar İslam'ın içini boşaltmaya yeltenmekte ve bu sebeple itikadı zayıf bir Türk milleti oluşturmaya gayret etmektedir. Bu sebeple milliyetçi ve mukaddesatçı kadrolar ile mücadele ederek onları yıpratmaya çalışmaktadır. Türk milletinin bu oyunlar karşısında dikkatli olması gerekir. Bu oyunları bertaraf etmek için her Türk gencinin Seyyid Ahmet Arvasi'nin eserlerini okuması ve ehli sünnet itikadını ehli sünnet alimlerin kitaplarından öğrenmesi gerekir. Bu anlamda gençliğin başta İngiliz Casusunun İtirafları isimli eseri okuması çok mühimdir" dedi.

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