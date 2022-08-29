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Akhisar ve Kırkağaç'ta 2 gölete 4 bin yavru sazan bırakıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından balıkçılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Akhisar ve Kırkağaç’ta bulunan 2 gölete, 4 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından balıkçılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Akhisar ve Kırkağaç'ta bulunan 2 gölete, 4 bin sazan yavrusu bırakıldı.


Balık popülasyonunun korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla, il genelinde göletlere sazan yavrusu bırakan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kez Akhisar ve Kırkağaç'ta bulunan 2 gölete, 4 bin sazan yavrusu bıraktı. Çalışma hakkında detaylı bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Geçtiğimiz günlerde Yunusemre ilçemizde Seyitli Mahallemizde bulunan gölete 2 bin adet sazan yavrusu bırakmıştık. Bu kez Akhisar'da Akkocalı, Kırkağaç ilçemizde Dualar'da gölete 4 bin sazan yavrusunu bıraktık. Amacımız balık popülasyonunu arttırmak. Bu doğrultuda ilimizdeki farklı göletlerde bu çalışmamız devam edecek” dedi.

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