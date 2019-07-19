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Akhisar Yıldırımspor'dan Başkan Dutlulu'ya teşekkür

Akhisar’da uzun yıllardır amatör futbol kulübü olarak hizmet veren Akhisar Yıldırımspor Futbol Kulübü, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Akhisar'da uzun yıllardır amatör futbol kulübü olarak hizmet veren Akhisar Yıldırımspor Futbol Kulübü, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Geçen sezon kazandığı kupalarını Başkan Dutlulu ile paylaşan Yıldırımsporlu gençler, gelecek sezon daha fazla başarıya imza atacaklarının da sözünü verdi.


Akhisar Yıldırımspor Kulübü Başkanı Hüseyin Sultan, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuları Encümen Salonunda konuk eden Başkan Dutlulu, başarılı gençleri tebrik ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette konuşan Başkan Dutlulu, “Amatör futbol ile uğraşmak ve ona emek vermek çok önemli bir ayrıcalık. Özellikle yönetici arkadaşlarımızı, özverili çalışmaları için kutlamam lazım; hepinize teşekkür ederim. Bu işler kolay değil. O semtin takımına bir şeyler verebilmek, o kulüpte oynayan çocuklarımızın amatör ruhla mücadele etmelerini sağlamak, onların yeteneklerini ortaya çıkarmak oldukça önemli. Gençlerimiz, geleceğin şampiyonları olarak bizim umudumuz ve gururumuz olacak” diye konuştu.


Amatör sporun yaşadığı sıkıntıları yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Dutlulu, “Yaşanan sıkıntıların farkındayım. Önümüzdeki beş yıllık süreç, amatör spor kulüplerimize daha fazla yardım etme ve tesisleşme sürecimiz olacak. Uygun olduğunu belirlediğimiz her noktada spor tesisi yapmaya, gençlerimizi spor ile buluşturmaya hazırız” dedi.

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