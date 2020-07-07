Akhisar Zeytin İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti toplandı

Akhisar Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in başkanlığında, heyet üyelerinin katılımıyla Akhisar Belediyesi Encümen Salonunda yapıldı.

Akhisar Zeytin İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti ile ilk toplantıyı yaptığını ifade eden ve toplantıyı değerlendiren Vali Karadeniz, Manisa'nın tarımı, sanayisi ve kültürel değerleri ile önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti. Manisa'nın bu potansiyeline Akhisar İlçesinin de marka değerleri ile önemli katkılar sunduğunu hatırlatan Vali Karadeniz hep beraber Manisa'yı ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.

Vali Yaşar Karadeniz, Akhisar Zeytin İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı sonrasında Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamlarında ziyaret etti.