Akhisar'a 1.5 milyonluk yeni altyapı yatırımı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların talebi üzerine altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçe merkezinde ve kırsal bölgede yer alan 12 mahallede kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları tamamlandı. Yenidoğan Mahallesi, Hacıishak Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Seyitahmet Mahallesi, Ulucami Mahallesi, Çamönü Mahallesi, Hacıibrahimler Mahallesi, Kızlaralanı Mahallesi, Mecidiye Mahallesi, Selvili Mahallesi ve Süleymanlı Mahallesi'ni kapsayan çalışmalarda 5 kilometre kısmi kanalizasyon çalışması ile 110 adet kanalizasyon baca teşkili çalışması gerçekleştirildi. 1.5 milyon TL'ye mal olan çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte tüm mahallelerin kanalizasyon hattındaki eksiklikler tamamıyla giderilmiş oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tüm ilçelerin her noktasına yatırım yapıldığını belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Akhisarlı hemşehrilerimizin talepleri üzerine ilçemize bağlı 12 mahallemizde çalışma başlattık. Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla 5 kilometre kısmi kanalizasyon hattı döşeme çalışması ve 110 adet kanalizasyon baca teşkili gerçekleştirdik. Mahallelerimizde bulunan kanalizasyon hattı eksikliklerini gidermek amacıyla ihalesi yapılan ‘Akhisar İlçesi Kısmi Kanalizasyon Hat İmalat İşi' hayırlısıyla tamamlandı. 12 mahallemize hitap eden çalışmaların toplam maliyeti ise 1.5 milyon TL. Büyükşehir Belediye Başkanımız öncülüğünde, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak tüm ilçelerimize yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerini kullandı.