Akhisar'a 5 yılda 152 milyonluk yatırım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar'da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Geride kalan yaklaşık 5 yıllık sürede ilçeye yapılan yatırım ve hizmetleri bir bir anlatan Başkan Ergün, hiçbir siyasi çekişmeye dahil olmadan yalnızca Manisa'ya hizmet sevdasıyla hareket ettiklerini ve Akhisar'da da Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin ilçeye toplam 152 milyon liralık yatırım yaptığını ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisarlı muhtarlarla Tütün Otel'de bir araya geldi. Toplantıya Akhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Eryüksel, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Sayın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Adem Duran, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Dal, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Güngör, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Burcu Bozbıyık, belediye meclis üyeleri, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, daire başkanları, partililer ve mahalle muhtarları katıldı.

“Güzel hizmetler yaptığına şahidim”

Okunan duaların ardından programın açılış konuşmasını Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan yaptı. Arslan, demokrasinin temel taşı mahalle muhtarlarını önemsediklerini belirterek, toplantıda onların görüşlerini dinleyeceklerini belirtti. Arslan'ın ardından söz alan Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş ise, düzenlenen toplantı nedeniyle memnuniyetini paylaştı. Gümüş'ün ardından söz alan AK Parti Akhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Eryüksel, geride kalan 5 yılda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin güzel hizmetler yaptığını belirterek, “Kolay değil Büyükşehir kurup, il geneline hizmet etmek. Bu anlamda geride kalan 5 yıllık hizmet sürecinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün güzel hizmetler yaptığına şahidim. Önümüzdeki beş yılda daha güzel hizmetleri ilçemize kazandıracağına inanıyorum” dedi.

Son olarak kürsüye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün geldi. Geride kalan 5 yılda ortaya koydukları proje ve hizmetleri anlatmak amacıyla toplantının düzenlendiğini belirten Başkan Ergün, ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı altyapı yatırımlarını anlattı. Bunları anlatırken bir detaya da yer veren Başkan Ergün, “Sarıdede mevkiinde bulunan kaynak suyuna 4 kilometrelik terfi ve isale hattı yapılarak 1 milyon 850 bin liralık yatırımla Dağdere Mahallemize ulaştırıldı. Yaklaşık 20 yıldır bu hattın döşenmesi talep ediliyordu. 2008'de ilk olarak başlandı ancak yapılamadı. Bunu da tamamlamak bizlere nasip oldu” dedi.

Akhisar'ın altyapısına 52 milyon Lira

Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte MASKİ Genel Müdürlüğünün sıfırdan kurulduğunu hatırlatan Başkan Ergün, “Yeni kurulmuş bir kurum olmasına rağmen geride kalan sürede sadece MASKİ'nin Akhisarımıza yaptığı yatırımın miktarı tamı tamına 52 milyon lira. Eski parayla ilçemizin yalnızca altyapısına 52 trilyon harcamışız. Güle güle kullanılsın, helali hoş olsun diyorum” diye konuştu.

İl genelinde sözünü verdikleri Gıda Bankası'nı Akhisar'a da kazandırdıklarını belirten Başkan Ergün, şu an itibariyle Akhisarlı 971 gerçek ihtiyaç sahibinin bu hizmetten faydalandığını kaydetti. İl genelinde 8 bin 764 öğrencinin eğitim aldığı MABEM kurslarının Akhisar'da da faaliyette olduğunu dile getiren Başkan Ergün, buradan da 958 gencin faydalandığına vurgu yaptı. İlçe merkezindeki prestij cadde projelerine de değinen Başkan Ergün, “Prestij caddeleri projemizle Akhisarımızda Yeni Cami Caddesi, Tahir Ün Caddesi, Ring Yolu, 1. Nakliye, 2. Nakliye caddelerimizi sil baştan yeniledik. Yollarıyla, kaldırımlarıyla, gece aydınlatmalarıyla modern bir görünüm kazanan bu çalışmalarımıza 15 milyon 300 bin liralık kaynak harcadık” dedi.

İl genelinde hayata geçirdikleri toplu ulaşımda modern dönüşüm çalışmasının Akhisar'da da hayata geçtiğini hatırlatan Başkan Ergün, “Klimalı, engelli erişimine uygun, alçak tabanlı, kamera ve kartlı sistemli modern araçları 2 milyon 225 bin lira yatırımla Akhisar'da da hizmete aldık. Büyükşehir Belediyemize ait 12 araç, 66 mahalleye hizmet veriyor. Kooperatiflere ait araçları da dahil ettik ve modern bir ulaşım ağını Akhisar'da hayata geçirdik. Yani 14 merkez, 95 dış mahalle olmak üzere 109 mahallenin 103'üne toplu taşıma hizmetini modern araçlarla veriyoruz. Kalan 6 mahallenin nüfusu az olduğu için talep gelmedi. Talep gelmesi durumunda buraya da ulaşabilecek altyapımız mevcut. Kazasız belasız kullanılsın inşallah” dedi.

İlçede yapılan akıllı sinyalizasyon sistemleriyle trafiğe rahatlık getirmeyi amaçladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Akhisarımız trafik yoğunluğu fazla olan metropol ilçelerimiz arasında. Bunu göz önünde bulundurarak akıllı sinyalizasyon düzenlemesini trafik yoğunluğunun fazla olduğu caddelerde hayata geçirdik. 500 bin lira yatırım yaparak Akhisar ilçe merkezindeki Terminal, Zeytinliova, Tahir Ün ve Tütün Otel, 1. Nakliye ve Tariş, 151. Sokak, Bölge Trafik ve Gölmarmara Kavşakları'nda akıllı sinyalizasyon sistemiyle trafik yoğunluğuna rahatlama getirdik” dedi.

İlçede gerçekleştirilen asfalt ve parke taşı çalışmalarını da sıralayan Başkan Ergün, şunlara yer verdi: “Köy ve beldelerimiz ve merkez mahallelerimizde hem parke taşı, hem de asfalt noktasında önemli çalışmalar yaptık. Bugüne kadar ilçemizin tüm bölgelerinde gerek sıcak asfalt, gerek sathi kaplama olarak yaptığımız asfalt yatırımı 52 milyon liraya ulaştı. Eski parayla 52 trilyon yatırım yaparak sorumluluğumuzda bulunan yollarda 412 kilometrelik asfalt yatırımını ilçemize yaptık. Köy ve beldelerden mahalleye dönen yerleşim yerlerimiz başta olmak üzere Akhisar genelinde 11 milyon liranın üzerinde yatırımla 565 bin 293 metrekare parke taşı döşedik. Böylece ilçemizde yaşayan tüm hemşehrilerimizi yazın toz toprak, kışın çamur derdinden kurtarmış olduk.”

Akhisar'ın çöp sorunu da bitecek

Türkiye'nin kamu kaynaklarıyla yapılan en büyük yatırımı olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nden de söz eden Başkan Ergün, “Tüm ilçelerimizin çöplerinin toplanıp modern bir şekilde ayrıştırılabilmesi için transfer istasyonları inşa ediyoruz. Akhisarımızda da Harmandalı mevkiinde 1 milyon 285 bin liralık yatırımla katı atık transfer istasyonu yapım çalışmamız devam ediyor. Çalışma tamamlandığında hem Akhisar'ın, hem Gölmarmara'nın çöpleri bu istasyonlardan Uzunburun'a taşınacak ve ilçemiz önemli bir çevre sorunundan kurtulmuş olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Çöp konusunda siyasi malzeme çıkarmaya çalışanları da eleştiren Başkan Ergün, “Malum, Akhisar'da bu konuyu siyasi malzeme olarak kullanmaya çalışan siyasi kurnazlık peşinde olanlar var. 2020 yılı sonuna kadar ilçedeki tüm vahşi depolama alanları ve Zeytinliova'daki vahşi depolama alanı rehabilite edilecek. Yıllarca Belde Belediyeleri tarafından vahşi depolama alanı olarak kullanılan Ballıca, Mecidiye, Medar, Süleymanlı Beldelerinin atıkları da taşınarak rehabilite edilecek. Yine aynı şekilde yıllarca Belde Belediyesi tarafından vahşi depolama alanı olarak kullanılan Kayalıoğlu'ndaki alan da rehabilite edilecek. Akhisar Merkezde yer alan ve 1997 yılından itibaren de vahşi depolama alanı olarak kullanılan Hacıishak Mahallesindeki vahşi depolama alanında da enerji üretimi sağlanacak ve rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir. Enerji üretim yatırımımız bitmiş olup Bakanlık kabulünü bekliyoruz. Tüm vahşi depolama alanları yakinen takip edilmekte olup, çalışmalarımız titizlikle sonlandırılacak. Bu söylediklerim dışında siyasi polemik oluşturmak isteyenlere kulak asmayın. Çünkü biz iş üretiyoruz, onlar laf. Bunu da böyle bilsinler. Yalnızca bu saydığım rehabilite çalışmalarına şu ana kadar yaklaşık 8 milyon lira yatırım yaptık” dedi.

İlçede yapılan çalışmaları aktaran Başkan Ergün, “Asfaltından parke taşına, ulaşım hizmetlerinden sosyal yardımlara, ilaçlama çalışmalarına kadar tüm bu saydığım çalışmalarla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyemizin ilçemize yaptığı yatırım 100 milyon liraya ulaştı. MASKİ Genel Müdürlüğümüzü de eklediğimizde 152 milyon lira gibi bir yatırımı yapmışız. Eski parayla 152 trilyon lira. Onca yapılmaya çalışılan siyasete, dedikodulara ve buna benzer algılara kulak asmadan yalnızca işimizi yaptık ve bu yatırımları kazandırdık” dedi.

“İlk günkü heyecanla hizmet vermeye devam edeceğiz”

Siyasi söylem ve çekişmelere uzak kaldıklarını ve yalnızca hizmet etme sevdasıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ergün, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizleri siyasi çekişmelerin içine çekmeye çalışanlara kulak tıkadık. Biz işimizi yapacağız, Manisamıza hizmet edeceğiz dedik ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürdük. İnsanız. Elbette eksiğimiz olacak. Ulaşmakta geciktiğimiz yerler de olmuştur. Ancak şunu iyi bilmenizi isterim ki, hiçbir ayrım gözetmeden, hizmetin siyaseti olmaz diyerek bize oy vermiş vermemiş diye ayırmadan hep geleceğe yönelik proje ve hizmet üretmenin çabasında olduk. Bu çizgimizi hiç bozmadık ve bundan sonra da bozmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Cenab-ı Allah nasip eder, bir 5 yıl daha hizmet verme teveccühünü bizlere gösterirseniz, yine aynı heyecanla, aynı aşkla şehrimizin her alanına hizmet vermeye devam edeceğiz. Çünkü biz Akhisarımızı, Manisa'mızı çok seviyoruz.” Konuşmaların ardından muhtarların sorularını da yanıtlayan Başkan Ergün, toplantı sonunda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.