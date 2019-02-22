Akhisar'a 'Yaşam kütüphanesi'

Akhisar Atatürk Ortaokulu Türkçe öğretmenlerinden Serap Değirmencioğlu'nun 2018 Eylül ayında başlattığı 'Kütüphanede buluşalım' isimli proje sayesinde okul kütüphanesinin değişimi ve Strateji/Zeka oyunları ile zenginleştirilmesi çocukları mutlu etti.

Türkçe Öğretmeni Serap Değirmencioğlu proje hakkında verdiği bilgide, “Öğrencilerin okulda geçirdikleri süre uzun olduğu için onları mutlu edecek renkli ve aynı zamanda eğlenceli bir yaşam alanına ihtiyaçları olduğunu düşündüm. Kütüphanenin renksiz ve eski raflarını sıcak renklerle boyamaya karar verdim. Aslında amacım sadece kütüphaneyi renklendirmekti ama boya yaparken öğrencilerin sık sık yanıma gelip heyecanla çok güzel olmuş ne zaman bitecek soruları, beni düşündürmeye başladı. Renkler çocukları bu kadar etkilediyse kütüphanede başka materyallerin olması onları mutlu edecekti, ne olabilirdi tabi ki de Strateji ve Akıl/Zeka oyunları. Bunları düşününce oluşturulacak yaşam alanı içinde farklı etkinliklerin de olabileceği aklıma geldi. Böylece 'Kütüphanede buluşalım' Projesi ile herkes için yaşam alanı oluşturmaya karar verdim. Çocuklar kütüphanede kitap okuyabileceği gibi aynı zamanda haftanın belirli gün ve saatlerinde drama, masal ve hikaye anlatıcılığı yapabileceği, kuklalar, hacivat-karagöz oyunları ile eğlenebileceği; deneylerle öğreniyorum etkinliği, taş boyama, vitray çalışmaları yapabilecekleri ayrıca Jenga, yap-boz, satranç stratejik oyunlarla hoşça vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı oluşmuş olacaktı. Okul müdürümüz Fulya Kumbaracı'ya proje hakkında bilgi verdim. Fulya Hanım projeyi destekleyince, meslektaşlarıma, öğrencilerimize ve velilere 'Gönüllü arıyorum' sloganıyla projenin amacını anlattım." dedi.

Projenin çok beğenildiğini ve destek gördüğünü kaydeden Değirmencioğlu, "Rengarenk raflarla, kukla sahnesinin olduğu ve artık strateji oyunlarını oynayabileceğimiz, deneyler yaparak eğlenebileceğimiz kitap okuyabileceğimiz, masal anlatıcılığı yapabileceğimiz farklı etkinliklerin de olabileceği bir yaşam alanı oluşturuldu. Bu yüzden kütüphanemize Yaşam Kütüphanesi (Y- kütüphane) adını verdim. 'Kütüphanede buluşalım' Projesi, adının hakkını verdi ve yardıma gönüllü olanlarla kütüphanede buluşmuş olduk. Projenin tamamlanmasıyla çocukları mutlu etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Projeye destek veren her konuda yardımcı olan başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Süleyman Mermer'e, Okul Müdürümüz Fulya Kumbaracı'ya ve projede karşılaştığım sorunlarda pratik çözümler üreten Okul Müdür Yardımcılarına, projeye inanan ve gönül veren değerli meslektaşlarıma sevgili öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ederim.” diye konuştu.

Okul Müdürü Fulya Kumbaracı ise, "Projemiz ilçe sınırlarını aşıp İzmir ve İstanbul'u kütüphanemizde buluşturdu. İzmir'den gönüllü bağışçı Merve Küçükurt, İstanbul'dan gönüllü bağışçı Murat İn gönderdikleri kitaplarla bizlere destek sağlayarak, çocuklarımızı mutlu ettiler. Kendilerine teşekkür eder, gönüllü kitap bağışında bulunmak isteyen herkesi Yaşam Kütüphanemize bekleriz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.