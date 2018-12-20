Akhisar'da 187 can yeni yuvasında

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Akhisar ilçesine kazandırılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Geçici Hayvan Bakım Merkezi'nden şu ana kadar 187 hayvan dostumuzun sahiplendirildiği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Akhisar'da Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerini inceledi. İncelemelerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezbahası'ndan başlayan Akbaş, mezbaha işletmecisinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde mezbahaların ilgili yönetmeliklere uygun bir şekilde hayata geçirildiğini belirten Akbaş, işletmeciye kolaylıklar diledi.

2 bin 250 can tedavi edildi

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, daha sonra Akhisar Geçici Hayvan Bakım Merkezi'nde de incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla ilçeye modern bir bakım merkezini kazandırdıklarını belirten Akbaş, “İlimiz genelinde sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi ve sahiplendirilmesi noktasında Akhisar barınağımız da hizmet veriyor. Barınağı devraldığımızdan bu yana burada 2 bin 250 canımızın tedavisini gerçekleştirip, 809 adet de kısırlaştırma yaptık. Ayrıca 187 canımızı da sahiplendirdik. Bu da bizler için memnuniyet verici. Bizler tüm canlara saygı ilkesiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.