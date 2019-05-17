Akhisar'da 28 engelli bir günlük asker oldu

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Akselendi Mahallesi Akhisar Hava Meydan Komutanlığında “Temsili Askerlik ve Yemin Töreni” düzenlendi. Akhisarlı 28 engelli asker, heyecan ve sevinçlerini aileleriyle paylaştı. Akhisarlı engelliler yapılan törende yemin ederek 1 gün de olsa Türk askeri olmanın onurunu yaşadı.

Törende konuşan Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, “Ulu Önder Atatürk'ün kuruluş savaşını başlatma amacıyla Samsun'a çıkışının, 19 Mayıs'ın yüzüncü yılını yaşadığımız bu günlerde; sizlerde Her Türk Asker Doğar! Özdeyişini ıspatlarcasına, gönüllerindeki vatan, millet ve bayrak sevgisiyle, askerlik coşkusunu yaşamak, ant içerek temsili askerlik görevlerini yapmak için geldiniz. Sevgili Mehmetçikler, askerlik yükümlüğü, asker-millet kavramının dünyadaki tek örneğini oluşturan Türk Milleti için bir onur meselesidir. Sizler, herkese nasip olmayacak üniformalarınızı giyerek, vatan, Cumhuriyet ve vazife uğrunda en değerli varlığınız olan canınızı gerektiğinde feda eyleyeceğinize; şanlı bayrağımız altında, arkadaşlarınıza sarılıp, silahlarınız üzerine el koyarak, değerli konuklarımızın ve komutanlarınızın huzurunda, namusunuz üzerine ant içtiniz. İçtiğiniz bu ant; vatan ve millet sevgisinin, mertliğin, dürüstlüğün, mutlak itaatin, kendini vatana ve millete adamının bir yeminidir. Bu nedenli sizleri canı gönülden kutluyor, hepinizin yüreğindeki heyecanı ve coşkuyu hissediyor, sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleşen yemin töreniyle temsili askerlik görevini tamamlayan askere terhis belgeleri Kaymakam Sabit Kaya, Garnizon Komutan Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Askerlik Şube Başkanı Per. Teğmen Mehmet Metin tarafından verildi.