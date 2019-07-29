Akhisar'da açık hava konserleri başlıyor

Her hafta Salı günü Gölet alanında düzenlenecek Açık Hava Konserlerinin ilki 30 Temmuz akşamı gerçekleştirilecek. Akhisar'da yaz akşamlarına renk katmaya devam eden Akhisar Belediyesi, Açık Hava Sinema günlerinin ardından şimdi de açık hava konserleri ile yine yaz aylarına ayrı bir renk katacak.

Akhisarlı yerel sanatçıların yer alacağı Açık Hava Konserleri'nin ilk hafta programında Akhisar Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müzik Grubu sahne alacak. Akhisar'da vatandaşların uğrak noktalarından olan Gölet alanında, yaz aylarına farklı bir renk kattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Hem Akhisarlı yerel sanatçıları desteklemek adına hem de yaz akşamlarına farkı renk ve ahenk katmak adına etkinliklerimizi arttırarak devam ediyoruz. Şehrimizde altyapının geliştiği kadar kültürel faaliyetlerin de gelişmesini önemsiyoruz. Huzur ve mutluluğun hakim olduğu şehrimizi her alanda en iyi yere getirmek adına çalışıyoruz. Huzur ortamında spor, gençlik, kültür, sanat, edebiyat ve yaşanılabilir bir şehir için ülkemizde en iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz ve bu alanda ilerliyoruz” diye belirtti.

Şehirde kültür sanat etkinliklerinin dolu dolu yaşandığına dikkat çeken Başkan Dutlulu, şunları söyledi: “Yaklaşık 3 ay süredir şehrimizde birçok etkinlik yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Belediyemiz tarafından oluşturulan projeler kapsamında, Akhisar'da yaz geceleri de dolu dolu geçiyor. Vatandaşlarımızı, bu sıcak yaz akşamlarında bir araya getirerek, güzel vakit geçirmelerini sağlamak ve güzel anılara vesile olmak amacıyla çalışmalarımız artarak devam edecek. Akhisarımızı güzelleştirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”