Akhisar'da açık hava konserleri büyük ilgi görüyor

Akhisar'da yaz aylarına damga vuran açık hava sinema günlerine ek olarak başlatılan açık hava halk konserleri, vatandaşlar tarafından çok sevildi. Akhisarlı yerel sanatçıların sahne aldığı açık hava konserlerinin ilk hafta programında Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müzik grubu, Akhisarlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri dinlemeye gelen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kültürel ve sanatsal projelere her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirterek, “Akhisarlılara, yaz akşamlarında aileleri ile birlikte doyasıya eğlenebilmeleri amacıyla sunduğumuz sinema etkinliğimizin ardından bu akşam da açık hava konserimizi hayata geçirdik. Ben de halkımız ile birlikte konseri eğlenerek izledim. Açık havada, birlik ve beraberlik içinde hayata geçen bu tarz etkinlikler bizleri çok mutlu ediyor. Akhisar'da kültür ve sanat çalışmalarının daha iyi hale gelmesi için çalışmalarımızı hızlandıracak ve halkımızı sanatla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Program sonunda Başkan Besim Dutlulu, sahne alan genç sanatçıları tebrik ederek, teşekkürlerini sunarken, Akhisarlılar da Başkan Dutlulu'ya sanatsal etkinlikleri hayata geçirdiği için teşekkürlerini iletti.

Akhisar Gölet Doğal Yaşam Alanı'nda başlatılan açık hava konserlerinde yaz boyunca her hafta salı günü farklı yerel sanatçılar sahne alacak.