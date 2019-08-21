İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akhisar'da açık hava konserleri

Akhisar Belediyesinin organize ettiği ve yerel sanatçıların sahne aldığı açık hava konserleri Akhisarlılar tarafından büyük ilgi görüyor.


Açık hava konserlerinin dün akşamki programında ilk olarak Akhisar Majör Orkestrası sahne aldı. Orkestranın solisti Gülşah'ın birbirinden güzel seslendirdiği şarkılar geceye katılanlardan büyük beğeni aldı. Gecenin ikinci bölümünde ise sahneye Polat Kınaş ve ekibi çıktı. Sahne alan grubun solisti Ersin, söylediği şarkılarla Akhisarlılara unutulmaz anlar yaşattı.


Akhisar Gölet Doğal Yaşam Alanında başlatılan açık hava konserlerinde, yaz boyunca her hafta salı günü farklı yerel sanatçıların sahne alacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.