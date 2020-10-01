Akhisar'da atık ilaçlar artık doğayı kirletmeyecek

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Manisa Eczacılar Odası ve Çevreci Eczacılar Kooperatifi ile Akhisar Belediyesi öncülüğünde başlatılan proje kapsamında tüm eczanelere "Atık İlaç Toplama Kutusu" yerleştirildi. Hazırlanan proje kapsamında atık ilaçlar el değmeden imha edilerek, doğayı kirletmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Akhisar ilçesinde Manisa Eczacılar Odası ve Çevreci Eczacılar Kooperatifi ile Akhisar Belediyesi örnek bir projeye imza attı. Akhisar Belediyesi, çevreye ve insan sağlığına zarar veren tarihi geçmiş ilaçların doğru şekilde imha edilebilmesi için bir çalışma başlattı. Belediye ekipleri, ilçe genelinde bulunan tüm eczanelere atık ilaç toplama kutusu dağıttı. Vatandaşlar evlerinde bulunan tarihi geçmiş ya da kullanılmayan ilaçları, yakınlarında bulunan herhangi bir eczaneye götürerek bu kutuya bırakabilecek. Böylece ilaçların ayrıştırılması konusunda çalışma gerçekleştiren belediye ekiplerine hem yardımcı olunacak hem de çevreye zarar veren tıbbı atıklar kutuyla kolayca geri toplanabilecek. Bu sayede atık ilaçların doğaya verdiği zararların da önüne geçilmesi planlanıyor.

Atık ilaçların toprağa karışması sonucu birçok hastalığa sebep olabileceğine değinen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Akhisar'da eczacı arkadaşlarımız ile birlikte miadı geçmiş ilaçlarımızın toplanması için Atık İlaç Toplama Kampanyası'nı başlatmış bulunuyoruz. Bundan sonra miadı geçmiş ilaçlarınızı eczanelerimizde bulunan özel hazırlanmış kutulara getirebilirsiniz. Bu kutularda biriken atık ilaçlar, doğaya ve çevreye zarar vermeden, gelecek nesilleri etkilemeden imha edilmek üzere gerekli merkezlere gidecek. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum; miadı geçmiş tüm ilaçlarınızı şehrimizdeki tüm eczanelerimize getirebilirsiniz. Böylece çevreye, doğaya faydalı bir harekette bulunalım. Özellikle bu projeye destek olan Manisa Eczacılar Odası'na, Çevreci Eczacılar Kooperatifi'ne teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bundan sonra Akhisar'da miadı geçmiş ve kullanılmayan ilaçlarımız çöpe gitmeyecek; olması gerektiği gibi doğru şekilde imha edilecek. Bu proje ile doğamızı ve halkımızın sağlığını koruyacağız. Projeye destek veren ve duyarlı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çevre dostu bir belediye olduğu için Akhisar Belediyesine teşekkür eden Manisa Eczacılar Odası Akhisar Temsilcisi Eczacı Cansu Velestin, “Kullanılmayan ya da tarihi geçmiş tüm ilaçların vatandaşlarımız tarafından çöpe atılmadan buralardaki atık ilaç kutularında değerlendirmelerini bekliyoruz. Bu atık ilaçların çevreye zarar vermeden imhasını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Atık ilaçların ciddi bir çevre sorunu olduğunu belirten Şafak Kırıcı, “Bundan önce vatandaşlarımız evde kalan ilaçlarını dışarıda bulunan çöp konteynerlerine veya başka yerlere atıyordu. Bu da ciddi bir çevre sorunuydu aslında. Hem doğayı, hem çevreyi kirleten bir olaydı. Şimdi başlatılan proje ile bu atık ilaçlar doğru ve yerinde imha edilecek, çevreye zarar vermeyen kimyasal ürünler haline gelecek ve Ankara'ya taşınacak. Biz de vatandaşlarımızdan bu projeye destek vermelerini ve evlerinde kalmış olan kullanmadığı veya miadı geçmiş olan ilaçları kendilerine en yakın eczaneye gidip belediyemizin sağladığı bu sarı kutuya atmalarını bekliyoruz. Bu ince düşüncesi ve duyarlılığı için sevgili Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya, eczacı meslektaşlarımıza ve duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.