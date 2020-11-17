Akhisar'da budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

Cadde ve sokaklardaki ağaçların düzenli ve kuvvetli büyümeleri, kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden kuvvetlenebilmeleri ve devrilme tehlikesi taşıyan ağaçları Sonbahar mevsiminde budamaya başlayan Akhisar Belediyesi, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü işbirliğiyle sosyal sorumluluk projesi başlattı ve budanan dalları yakacak odun haline getirerek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırıyor.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, budanan dalların Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince depoda muhafaza edildiğini ve soğuk kış günlerinde kentte yaşayan ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak ulaştırıldığını ifade etti. Başkan Dutlulu, bu proje ile hem ihtiyaç sahiplerine dokunduklarını hem de israfın önüne geçtiklerini söyledi.

Hem israf önleniyor hem ihtiyaç sahiplerine destek olunuyor

İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Dutlulu, “Göreve geldiğimiz günden beri derman belediyeciliği anlayışımız ile tüm hemşehrilerimize dokunmaya çalışıyoruz. Geçen sene temellerini atarak ilk denemelerini yaptığımız bu projemiz ile biriktirdiğimiz 750 çuval odunu yaklaşık 200 ihtiyaç sahibi ailemize dağıtmaya başladık. Toplanan dallar, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekip arkadaşlarımız tarafından işlenerek yakacak odun haline getiriliyor. Bu sayede hem israfın önüne geçiyoruz hem de ihtiyaç sahibi ailelerimize ekonomik yönden destek oluyoruz. Akhisar'da artık ihtiyaç sahipleri yalnız değil. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Akhisar'da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü eliyle ilk defa hayata geçen belediyenin yakacak odun desteğiyle karşılaşan vatandaşlar, projenin iyi düşünüldüğünü belirterek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.