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Akhisar'da çalınan koyunlar bulunarak sahiplerine teslim edildi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde çalınan 5 adet küçükbaş hayvan (koyun), jandarma ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde çalınan 5 adet küçükbaş hayvan (koyun), jandarma ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Akhisar ilçesi Yeğenoba Mahallesi'nde 25 Mayıs tarihinde 5 adet koyun çalındı. Olayla ilgili Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda hırsızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydı bulunan şüpheli V.B. (21) isimli şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 5 adet küçükbaş hayvan bulundu. Bulunan koyunlar yapılan teşhis sonrası sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık şüphelisi V.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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