Akhisar'da depremzedelerin ihtiyaçları gideriliyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 22 Ocak Çarşamba günü meydana gelen ve merkez üssü Musalar Mahallesi olan depremin ardından vatandaşın ihtiyaçları Akhisar Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda kentte halen artçıları süren depremin yaraları, Akhisar Belediyesi tarafından sarılıyor. Belediye personeli ilk günden beri vatandaşların yanında olarak, çadır, ısıtıcı ve diğer ihtiyaçlarını gideriyor. Sarsıntılar sebebiyle evlerine gitmekte tedirginlik yaşayarak çadırlarda kalan vatandaşlara da ilk günden beri sıcak çorba ve sandviç dağıtılıyor.

Akhisar Belediyesinin gece gündüz demeden çadırda kalan vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Gökçeahmet Mahalle Muhtarı Muhammed Mustafa Özdemir, “İlk günden beri yanımızda olan Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Böyle zor zamanlarda bizlerin yanında olarak sabah akşam vatandaşımıza çorba ve yemek dağıtıyorlar ve diğer ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Gece gündüz demeden yanımızdalar; hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.

Depremin meydana geldiği akşam merkez üs olan Musalar Mahallesi'ne ilk gelenin Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu olduğunu ifade eden Musalar Mahalle Muhtarı Nurettin Yıldız, “Burada vatandaştan ve benden bilgiler aldı. İhtiyaçlarımızı öğrendi ve ekiplerini yönlendirdi. İlk günden beri Besim başkanımızın varlığını yanımızda hissediyoruz. Yardımları ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. Allah bizleri daha büyük afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.

Selçikli Mahalle Muhtarı Mustafa Öztaş ise Akhisar Belediyesinin depremzedeler için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, “Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ediyorum. Tüm imkanlarını bizim için seferber ettiler. Gece ve gündüz erzak yardımı yaptılar. Bunların yanı sıra çadır ve ısıtıcı ihtiyaçlarımızda da yardımcı oldular” dedi.