Akhisar'da devlet hastanesi sel felaketinin ardından hizmet veremiyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün yaşanan sel felaketinin ardından su baskınlarının yaşandığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve Kovalık mevkiindeki ek hizmet binasında aciller dahil hiçbir hizmet verilemiyor.

Su baskınları sonrası altyapısı tamamen çöken Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. Güvenlik amaçlı elektrikleri kesilen hastanedeki diğer hastaların da dün gece geç saatlere kadar çevredeki hastanelere sevkleri gerçekleştirildi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinden konu ile ilgili daha detaylı bilginin daha sonra açıklanacağı ifade edildi. Hem ana bina hem de Kovalık mevkiindeki ek binada tüm hizmetlerin durdurulduğu Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine gelen acil durumda olan vatandaşlar ise Akhisar'daki diğer özel hastane acillerine veya bölgedeki diğer hastanelere yönlendiriliyor.