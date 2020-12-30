Akhisar'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da hastane önlerinde ve 112 acil noktalarında dezenfeksiyon uygulaması yaptı.

Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi dezenfeksiyon uygulamasını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma ile Akhisar'da hastane önlerinde ve 112 acil noktalarında da dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, dezenfeksiyon uygulamalarının rutin olarak sürdürüleceği belirtildi.