Akhisar'da Dünya Zeytin Günü kutlandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 24 Kasım Dünya Zeytin Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 24 Kasım Dünya Zeytin Günü Akhisar Ticaret Borsa'sının ev sahipliğinde kutlandı. Taş Konak'taki kahvaltılı programda panele yazar İlber Ortaylı, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, İtalyan araştırmacı Prenses Marina Colonna, Müzisyen Gezgin, Radyocu ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, Yunanistan'dan gelen araştırmacı yazar Agronomist Konstantinos Liris, Beslenme Uzmanı Selahattin Dönmez, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ve Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Yıldırım panelist olarak katıldı.

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, zeytinin kutsal bir emanet olduğuna dikkat çeken ve bu emanete sahip çıkacaklarını belirterek, "Biz zeytinimizi dünya markası yapmak gibi bir iddiamız var. Bu iddiamızı gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünler bu dönemler yoğunlaştığımız meseleyi çek ettiğimiz motivasyonumuzu arttırdığımız dönemler" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise, “Artık Türkiye ve Akhisar kabuğunu kırdı diyoruz, ihracatta nasıl 160 milyar dolarları zorluyorsak zeytinde de ihracatı artırmanın elde etmiş olduğumuz ürünleri ihraç etmenin yollarını yapmamız lazım. Zeytin yağında da bu yolları aramamız lazım. Çünkü bir şekilde ülkemizde zeytin bir şekilde tedarik ediliyor. Bunu artık Akhisarımızın Manisa'mızın ülkemizin sınırlarının ötesine taşıması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Suriye'nin Afrin bölgesinden gelen zeytinlerin zeytin fiyatlarını düşürdüğü iddiaları üzerine cevap veren Aydemir, "Afrin'den ülkemize 1 kilo zeytin gelmemiştir. Oradaki zeytinler zaten sofralık zeytin değildir, yağlık zeytindir. Afrin bölgesi dediğimiz Akhisar ölçeğinde bir yerdir, Suriye'de küçük bir ilçedir. Bu zeytin fiyatının bugün ki durumunun Afrin ile bağlamak abes ile iştigaldir. Zeytin üreticileri ile adeta dalga geçmektir. Onları yanlış yönlere yönlendirmektir" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin bu yıl sıkıntılı olduğunu savunan CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu da, "Hasat zamanını çiftçimiz 4 gözle bekler fakat bu sene ne yazık ki hasatta insanlar mutsuz ve üreticimiz sıkıntılı. Maliyetlerimiz çok yüksek, 1 kilogram zeytinin maliyeti 2,5 lira fakat baktığımız zaman hasat neredeyse tamamlandı ortalama zeytincimiz 2,5 ile 3,5 liraya zeytini satmak zorunda kaldı. Bu maliyetlerle, bu masraflarla zeytincimizin ayakta kalma şansı yok. Zeytincimizin ailesini idame ettirme şansı yok, borcunu ödeme şansı yok. Hepsini yaptı diyelim, toprağına, mahsulüne bakma ve önümüzdeki seneye hazırlama şansı yok. Önümüzdeki sene bizi zorlu bir sene bekleyecek gibi gözüküyor" diye konuştu.

Zeytini Türkiye'de en önemli birinci gıda yapmak istediklerine vurgu yapan Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Ahlat da, “Akhisar için en önemli gelir kaynağımız. Yaklaşık 800 bin üretici zeytin ve zeytinyağı üretmek için çalışıyor. Bizim ülkemizde her sene zeytin ağaçları artarken tüketimi istediğimiz oranda arttıramıyoruz. Buradaki yaptığımız hataları ya da üretimi ne kadar artırabiliriz konusunda ilgili iyi çalışmalar yapabilirsek çok mutlu olacağız” dedi.

"Türkiye tüketiminin yüzde 35'i Manisa ilinden üretilmektedir"

Akhisar'da 17 bin zeytin üreticisi olduğuna dikkat çeken Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa ise, “İlçemizde 850 bin dekar tarım arazisi bulunmakta yüzde 60'ı olan 475 bin dekarında zeytin ürünü yetiştirilmektedir. Şehrimiz yeşil zeytin tüketiminde Türkiye'nin yüzde 70'ini karşılıyor. Ulusal Zeytin ve zeytinyağı konseyi tarafından birkaç ay önce açıklanmış olduğu gibi sofralık zeytinde de Türkiye tüketiminin yüzde 35'i Manisa ilinden üretilmektedir. İlçemizde 17 bin adet zeytin üretici bulunmakta ve kaliteli bir şekilde zeytinini üretmektedir. Tarımın her kesiminde olduğu gibi zeytinde de bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıları aşmak ve belirli bir standarda oturtmak için zeytinde planlı bir şekilde üretim yapılması yine her zaman söylemiş olduğumuz gibi zeytin tüketimini ve zeytin ihracatı ile ilgili çalışma yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy yaptığı konuşmada, “Akhisar'ın Zeytin üretiminde Dünya ya örnek bir üretim süreci var. Bunun için inanın çok çalışıyoruz. Bize göre zeytinin Akhisar için anlamı tek kelimeyle aşktır. Verimli topraklarımızda 14 milyon ağacımızla üreticilerimiz, her yıl gözleri gibi baktıkları ağaçlardan son baharda mahsullerini topluyor. Evlatlarından ayırmadıkları bu ağaçların her yıl hasadını sevgiyle yapıyorlar. Akhisar ‘da zeytin aşkı bir başkadır. Bu nedenle 300 bin tona yaklaşan zeytin üretimiyle Akhisar ülkemizin en önde gelen zeytin yöresi olmuştur" dedi.

Programa Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekili Vahbi Bakırlıoğlu, Kaymakam Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Hava Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, Jandarma Komutanı Binbaşı Mete Demir, Akhisar İlçe Tarım Müdürü Ahmet Kılınç, sivil toplum örgütleri temsilcileri, Akhisarlı zeytin üreticileri ve borsa üyeleri katıldı.