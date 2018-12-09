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Akhisar'da Fenerbahçe tribününde kan aktı

Spor Toto Akhisar Stadı’nda Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maç öncesi sarı-lacivertlilerin bulunduğu tribünde çıkan kavgada bir taraftar kesici bir aletle yaralandı.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maç öncesi sarı-lacivertlilerin bulunduğu tribünde çıkan kavgada bir taraftar kesici bir aletle yaralandı.


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesi Fenerbahçeli taraftarlarının bulunduğu tribünde kan aktı. Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle taraftarlar arasında çıkan kavgada bir kişi kesici bir aletle yaralandı. Yaşanan olaya çevik kuvvet ve güvenlik görevlileri hemen müdahale ederken, yaralı taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıs ise gözaltına alındı.

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