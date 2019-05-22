Akhisar'da fırınlara sıkı denetim

Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ramazan ayı dolayısıyla fırınlara yönelik denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. 35 fırını denetleyen zabıta ekipleri fırınlardan birinde eksik gramajlı olduğu tespit edilen 44 adet pideye el koyarken fırına da cezai işlem uyguladı.

Akhisar Belediyesi vatandaşların sağlıklı bir ortamda, gönül rahatlığıyla alışveriş yapması için elinden geleni yapıyor. Denetimler esnasında esnafın eksiklikleri ve hataları konusunda da uyarılarda bulunan Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın rahat bir Ramazan Ayı geçirmesini sağlamak için çalışmaya devem edeceklerini söyledi.

Gramajı eksik pidelere el konuldu

Akhisar'da yapılan fırın denetimlerinde hijyen, paso bezi, fiyat listesi ve gramaj kontrollerini inceleyen Zabıta ekiplerinin ilçedeki 35 adet fırını denetlediği öğrenildi. Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım, “Bunlardan bir tanesinde 44 adet eksik gramajlı pideye rastlanmıştır. İlgili fırına cezai işlem uygulanıp, pideler toplanmıştır. Bunu yanı sıra 8 fırının fiyat listesi olmadığı tespit edilerek bu eksikliklerini gidermeleri için 3 gün süre tanınmıştır. Ramazan ayı boyunca kontrollerimiz devam edecektir” açıklamalarında bulundu.