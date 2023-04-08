Akhisar'da havaya 4 el ateş açıp kaçan şüpheli aranıyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde cadde üzerinde havaya 4 el ateş açıp otomobiliyle kaçan şüpheli polis tarafından aranıyor.

Olay, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi 15 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, ev ve işyerlerinin bulunduğu sokakta tabancayla havaya 4 el ateş etti. 45 SA 7418 plakalı otomobile binerek olay yerinden uzaklaşan şüpheli için polis geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olay yeri ekiplerinin inceleme yaptığı bölgede 4 adet boş kovana rastlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.