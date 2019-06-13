Akhisar'da ilk kez Cimnastik Şenliği düzenlendi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilk kez düzenlenen Cimnastik Şenliği kapsamında yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ilk kez Cimnastik Şenliği düzenlendi. Akhisar Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen şenlik Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'nın da katıldığı seremoniyle başladı. Düzenlenen seremoninin ardından konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, “Bugün Akhisar'da 115 sporcumuzu misafir etmekteyiz. Cimnastikcilerimizi burada görmekten hem şahsın hem ekibim adına duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Spor özellikle gençlerimiz arasında sevginin, hoşgörünün, dayanışmanın, barışın ve kardeşliğin el ele vererek geliştiği evrensel kültürün bir parçası haline gelmiştir. Bugün burada olan çocuklarımız hem cimnastik branşına gönül verdikleri için katkı sağlıyorlar, hem de kendi aralarında kurdukları arkadaşlık ve dostluk bağlarıyla, ülkemizin ve insanlığın barışına katkı sağlamış oluyorlar” dedi.

Şenlikte konuşan Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, "Burada bulunmak benim için çok büyük bir onur ve gurur. Akhisar'ın böyle bir organizasyon yapmasını görmek gerçekten çok güzel. Çok güzel pırıl pırıl parlayan öğrencilerimiz var. Ben de bu yollardan geçtim. Gerçekten azim ve devam isteyen bir spor. Tabiki Akhisar'ın şartlarında bunu başarmak çok zorlu bir yol ve öğrencilerimize çok büyük emek düşüyor. Bu yolda ben ailemden çok fazla destek gördüm öncelikle bunu söylemek istiyorum. Tabiki kendi çabalarım da var, ama ailelerin desteği olmadan onlar gerçekten hiçbir başarıya ulaşamazlar. Sizlerin desteği olması çok önemli, arkalarında güzel bir belediyenin ve desteğin olması önemli. Atatürk'ün bir sözü vardır; Zeki, Çevik ve Ahlaklı olmak. Gerçekten bunu yansıtabilen sporcular yetiştirebildiğimiz için Akhisar olarak çok mutluyum” diye konuştu.

Şenliğe katılan cimnastik sporcuları hem hünerlerini sergiledi hem de düzenlenen yarışmada dereceye girmek için mücadele etti. Şenlik kapsamında düzenlenen yarışmada Kızlar B grubunda takım halinde birinci Denizli Cimnastik Spor Kulübü, ikinci Söke GYM KIDS, üçüncü Soma Ilgaz Spor Kulübü ve dördüncü Tekirdağ Cimnastik Spor Kulübü olurken ferdi olarak ise Denizli Cimnastik Spor Kulübü'den Beren Işık birinci, Söke GYM KIDS'den Ece Samanlı ikinci, Akhisar Cimnastik Kulübü'nden Öykü Özcan üçüncü, Denizli Cimnastik Spor Kulübü'nden Ece Özkan ise dördüncü oldu.

Minik A Erkekler grubunda takım haline birinci Balıkesir Cimnastik Kulübü, ikinci Soma Ilgaz Spor Kulübü ve üçüncü Altınova Spor Kulübü olurken ferdi olarak ise Balıkesir Cimnastik Kulünbü'nden birinci Poyraz Kartopu, ikinci Beren Özemre, üçüncü Yağız Türkkan ve dördüncü Efe Ürkmez oldu.

Minik B Erkekler grubunda takım halinde birinci Altınova Spor Kulübü, ikinci Soma Ilgaz Spor Kulübü ve üçüncü Soma Ilgaz Spor Kulübü-2 olurken ferdi olarak ise birinci Altınova Spor Kulübünden Çağan Girgin, ikinci Soma Ilgaz Spor Kulübünden Göktuğ Demirok, üçüncü Altınova Spor Kulübünden Eymen Şahan ve dördüncü Soma Ilgaz Spor Kulübü-2'den Murat Güzel oldu.

Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini Akhisar Belediye Başkan Vekili Lütfi Akdağ, Akhisar Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Akar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, Cimnastik Federasyonu Milli Hakemi Ayşe Kılıç ve Sezai Yüksel takdim etti.

Şenliğe Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Belediye Başkan Vekili Lütfi Akdağ, Başkan Yardımcısı Bedri Türk, Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, Akhisar Belediyesi Tesisler Müdürü Recep Burkay, Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Topaloğlu, Belediye Meclis Üyesi Ekrem Kayserili, Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Ayşe Begüm Onbaşı ve sporcular katıldı.