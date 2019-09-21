Akhisar'da kan ve kök hücre bağışının önemi anlatıldı

“Yaşamak ve Yaşatmak için sana ihtiyacımız var Akhisar” sloganı ile başlayan kan, kök hücre ve organ bağışı hakkında duyarlılığı arttırmak amacıyla gerçekleştirilen “Hayata Umut Konferansı” Akhisar Belediye Meclis Salonu'nda düzenlendi.

Akhisar Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı proje kapsamındaki konferansın açılış konuşmasını Akhisar Proje Sorumlusu Ulucami Mahallesi Muhtarı Nesime Şakrak yaptı. Projenin ülkemizde örnek olduğuna dikkat çeken Şakrak, “Akhisar Ulucami Mahallesi muhtarı olarak şahsım ve 109 mahalle muhtarımız ile birlikte, belediye başkanımız sayın Besim Dutlulu'nun önderliğinde, nakil bekleyen binlerce hastamızı yaşatmak için kenetlendik. Projemizin ilk adımı olan bu konferansla sizlerle daha da kenetlenecek ve daha çok hayata umut olacağız. Akhisar'ımızda yaktığımız bu meşalenin, Manisa'mızla birlikte başka il ve ilçelerde de yaşatılması için, yaşamak ve yaşatmak için Akhisar olarak, Manisa olarak, İzmir olarak, Türkiye olarak, hepinize sesleniyorum. Gün, bağışlarımızla can olma günüdür. Gün, anne babaların gözyaşlarını dindirmenin ve bir bebeğin tekrar annesinin kucağına sağlıkla teslim edebilme günüdür. Bunun da tek yolu sorumluluktan kaçmayıp, gönüllü olmaktır. Tam da bu noktada gönüllülük kanımızda var diyor ve bir sonraki konferansımızda daha geniş bir katılım olmasını diliyorum" dedi.

Ardından söz alan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal sorumluluk içeren ve oldukça önem arz eden böyle bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı.

Bağışların önemine değinen Başkan Dutlulu, “Hiçbir insana en küçük zarar dahi vermeden hayata geçecek bu bağışların ne kadar önemli sonuçları olabileceğini hepimiz biliyoruz. En ufak bir bağışta bile birçok insana hayata bağlayacak olması bizleri çok heyecanlandırıyor. Farkındalık oluşturmak için projede adım adım ilerledik, vatandaşlarımızın daha çok bağışçı olması için, Akhisar'ın örnek bir yer olarak gösterilmesi için elimizden geleni yapacağız. Akhisar Belediyesi olarak bu projenin içerisindeyiz ve elimizden ne geliyorsa destek olmaya hazırız. Akhisar'da bu konuda bir bilinç, bir farkındalık var. Biz de bunu değerlendirmek istiyoruz. Bu konuda halkımızı daha çok bilinçlendirmemiz gerekiyor. Özellikle organ bağışı konusunda insanlar ön yargılı davranabiliyorlar. Yine bunun yanında kök hücre verme konusunda çok yanlış bilinen bilgiler var. Ayrıca hücre nakli bekleyen hastaların çoğu da çocuklar. Bu da bizim için çok önemli, çocuklarımız bizden bu nakli bekliyorlar. Ardından yine kan bağışı kampanyaları ülkemiz için çok büyük önem taşımaktadır. Bu konuda da en önemli kurumumuz Kızılay'a sahip çıkıyoruz. Kızılay kurumuna bir yer tahsis ettik, eminim onlar da bölgede örnek bir ter tahsis edeceklerdir. Bu tür sağlık hizmetlerine elimizden geldiği kadar destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Organ naklinde hem hekim hem de sağlık altyapısı anlamında dünyadaki en iyi ülkeler arasında yer aldıklarını ifade eden Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, Türkiye'de yaklaşık 5 bin civarında kronik böbrek yetmezliği olan çocuk olduğunu ifade ederek, “Bazıları yıllardır umutla nakil olabilmek için uygun böbreğin bulunmasını bekliyor. Son verilere göre 22 binden fazla kişi böbrek nakli için sırada. Bunların içinde 5 bin civarında kronik böbrek yetmezliği olan çocuk bulunuyor. Yarısını da böbrek nakli bekleyenler oluşturuyor” dedi.

“Başına gelmeyen bilmez”

Kan bağışlama işinin hayır işi olduğunu ifade eden Manisa Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, "Başına gelmeyen bilmez. Ancak başına gelen kanın ne kadar zor şartlarda bulunduğunu bilir. Güvenli kan almak için Kızılay dünya standartlarını takip ediyor. Aldığımız kanlar belli testlerden geçiyor. Risk faktörü sıfıra yakın oluyor. Dolayısıyla amme hizmeti bu. Bu hizmeti güzel bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

“Mücadeleden asla vazgeçmedik”

32 yaşında kızı İlayda Başaran'a Lösemi tanısı konması ile başlayan süreci anlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, konunun oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Kızının oldukça mücadeleci olması ve hayata tutunması ile ilgili örnekler veren Başaran, uygun kök hücrenin bulunması ile yaşadıkları mutluluğun tarif edilemez olduğunu dile getirdi. Vatandaşları bağışta bulunmaya davet eden Başaran, “Bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Biz mücadeleden asla vazgeçmedik. Sonuç aldığımız için çok mutluyuz. Oldukça önemli bir konu olduğu için ve beni de yakından ilgilendirdiği için konuşmacı olarak katılmak istedim. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün Beyefendi de bu konudaki duyarlılığını video ile dile getirdi. Ben herkesten anlayış ve duyarlı olmalarını istiyorum. Hayat kurtarmak için sizlere ihtiyacımız var” dedi.

Ülkemizdeki ilk kan merkezi 1957 yılında kurulduğunu ifade eden Kan ve Kök Hücre Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Savaş, ilk kemik iliği bankasının ise 1998 yılında kurulduğunu ifade ederek ilk organ bağışı kanununun ise dünyada ikinci ülke ünvanı olarak 1979 yılında çıkarıldığını kaydetti.

Konferans sonunda Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, katılımcılara zeytin ve zeytinyağından oluşan paketler takdim etti. Öte yandan Başkan Besim Dutlulu'nun yanı sıra yüzlerce Akhisarlı gün boyu belediye binasında kan bağışında bulundu.