Akhisar'da köpeklerin de artık bir parkı var

Hayvanseverlerin evcil hayvanlarını hiçbir vatandaşı rahatsız etmeden, rahatlıkla gezebilecekleri, egzersiz yapıp, sosyalleşebilecekleri bir alan oluşturmak için harekete geçen Akhisar Belediyesi, gölet alanında 'Köpek Parkı' oluşturdu. Hayvan sahiplerinin köpeklerinin dışkılarını rahatça atabilecekleri çöp kovaları, hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamaları için su kabı ve evcil hayvanlarının sorumluluğunu alarak parkı temiz tutmaları için uyarı levhaları eklendi. Proje sayesinde hayvan sahiplerinin evcil hayvanlarını rahat bir şekilde gezdirebileceğini ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, aynı zamanda halka açık alanlarda gezdirilen evcil hayvanlarla ilgili gelen şikayetlerin de önüne geçildiğini ifade etti.

Park sayesinde hayvanlara olan ön yargıların da kırılacağına dikkat çeken köpek sahibi Tuğçe Açıkgöz, “Köpeklerimizi hep tasmasıyla, serbest bırakmadan gezdiren insanlarız. Çünkü hem insanları rahatsız etmek istemiyoruz, köpeklerin tasmalarını rahat bırakıp koşturmalarını istiyoruz. Aynı zamanda köpeklerimize hayvan çarpmasından da korkuyoruz. Onların da doğa da enerjilerini atmaları gerekiyor. Bu anlamda biz köpek sahipleri ile birleşip tasmaları ile birlikte oynatıyorduk. Böyle bir taleple gittik ve karşılığını aldık, o yüzden ben çok mutluyum. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Şu an böyle serbest bir şekilde doğa ortamında yeşillik olan bir ortamda köpeklerimi oynatabiliyorum, enerjilerini attırabiliyorum. Tedirgin olmuyorum, hiçbir insanı da tedirgin etmiyorum. Bu anlamda bizim için çok önemli oldu. Bir sürü arkadaşı oldu, parkı gören ve duyan bir sürü köpek sahibi köpeğini alıp buraya geliyor. Hem o sosyalleşmiş oluyor köpekler ile oynuyor, bizler de köpek sahipleri ile tanışıp arkadaş oluyoruz ve paylaşım da bulunabiliyoruz. Bu şuanda bizim için çok heyecanlı bir süreç. Ben daha da duyurulacağını Akhisar'da daha fazla köpek sahibine hitap edebileceğini düşünüyorum. Çevreden de köpek sahibi olmayan insanlar veya çocuklar gelip köpeklerle tanışıyorlar ve köpekleri seviyorlar. Köpeklere olan daha doğrusu hayvanlara olan ön yargıları kırıyorlar. Bu da bence çok önemli bir şey” dedi.

Özellikle insanların hayvanlara karşı bakış açılarının değişeceğine dikkat çeken köpek sahibi Eray Açıkgöz ise “Köpek sahibi olan bazı insanlar var, onlar da bizim burada köpeklere davranışlarımızı gördüğü zaman onlar da kendi köpeklerine karşı olan davranışlarını değiştiriyorlar. Yani sadece bahçesinde yetiştiren insanlar var, buraya geldikten sonra onların besin değerleri ile ilgili, oyunları ile ilgili her şeyi bizden de görüyorlar ve bizden de destek alıyorlar. Bu anlamda da bakış açıları değişiyor. Biz burayı görünce rüya gibi oldu bizim için. İnanın çok mutlu olduk, yani kendimize bir park yapılsa çocuk olsak bu kadar sevinmezdik herhalde. Eve gittiğinde onun mutlu olduğunu anlayabiliyoruz. Eve gittiğimiz mutlu bir şekilde yorulduğu için uyuyor zaten” diye konuştu.