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Akhisar'da korona tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası

Manisa’nın Akhisar ilçesinde korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve yasakları ihlal eden 15 kişiye 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve yasakları ihlal eden 15 kişiye 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.


Akhisar ilçesinde korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve yasaklara uymayan 20 yaş altı 2 kişi ile 65 yaş üstü 1 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlalinden, 12 kişiye de sosyal mesafeyi ihlal etmekten cezai işlem uygulandı. 15 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

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