Akhisar'da Manisa Büyükşehir Belediyesi irtibat bürosu açıldı

Vatandaşların Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için önemli çalışmalara imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar Belediyesi içerisinde irtibat bürosu kurdu. Nüfus yoğunluğu fazla olan ilçelerde uygulanabilecek projenin pilot olarak başladığı ilçelerde vatandaşlar, Akhisar Belediyesi içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesini görmekten mutlu olduklarını ifade etti. Kurulan irtibat bürosunda Büyükşehir Tahsilat, MASKİ Tahsilat, Numarataj ve Çözüm Merkezi birimlerinin yer aldığı belirtildi. Vatandaşların iş ve işlemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmeleri için uygulamanın hayata geçirildiği belirtilirken, vatandaşın da uygulamadan memnun olduğu gözlendi.