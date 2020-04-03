Akhisar'da maske üretimine destek

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gönüllü işçiler, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla Akhisar Belediyesi işbirliğiyle 100 bin tıbbi maske üretimine başladı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gönüllü işçiler bir tekstil fabrikasında hiçbir ücret talep etmeden Akhisar Belediyesi tarafından alınan tıbbi maskelik kumaşı dikmek için dikiş makinelerinin başına geçti. Sağlık çalışanları başta olmak üzere, Akhisar Belediyesi personelleri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere 100 bin adet tıbbi maske üretimi devam ediyor.

Gönüllü emekçileri ziyaret eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'da halk ile başlatılan dayanışmanın her geçen gün büyüdüğüne vurgu yaparak zor günlerin birlik ve beraberlik ile aşılacağını söyledi.

Tamamen gönüllük esası gözetilerek maskelerin üretildiğini belirten Başkan Dutlulu, “Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Ama bu zor günleri, hiçbir ücret talep etmeden tamamen gönüllülük esasıyla çalışan, mücadele eden ve üreten sizin gibi emekçilerimizin gösterdiği dayanışma örneği ile aşacağız. Akhisar Belediyesi olarak, aldığımız 100.000 adet tıbbi maskelik kumaşı işleyerek, sağlık emekçilerimize ve halkımıza dağıtılması için üreten siz değerli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Üretilen bu maskeler, hastanede steril edildikten sonra Akhisar'daki sağlık çalışanlarımıza, gece gündüz çalışan belediye çalışanlarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu korona virüs tehdidine karşı, TYH Tekstil'deki gibi emekçilerimizin göstermiş olduğu mücadele, dayanışma ve duyarlılık karşısında duygulanmamak elde değil. Sizlerle gurur duyuyor ve hepinizi yürekten alkışlıyorum. İyi ki varsınız. Bu zor günleri hep birlikte mücadele ederek aşacağız” dedi.