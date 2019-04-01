Akhisar'da millet ittifakı adayı Besim Dutlulu kazandı

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri resmi olmayan ilk sonuçlara göre Manisa'nın en büyük ilçelerinden biri olan Akhisar'da yüzde 56 oranında oy alan Millet İttifakının CHP'li Akhisar Belediye Başkan adayı Besim Dutlulu zaferini ilan etti.

Besim Dutlulu, CHP Akhisar İlçe Başkanlığında toplanan kalabalık ile birlikte CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli, İYİ Parti Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu ve partililerin de katılımı ile Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi üzerinden Milli Egemenlik Meydanına giderek burada vatandaşlara seslendi.

Besim Dutlulu yaptığı ilk konuşmada, “Sevgili Akhisarlılar ne kadar kazanmayı özlediğinizi çok iyi biliyorum. Ama sevinelim, mutlu olalım, keyfini çıkartalım ama rakiplerimize bir şey söylemeyelim Hakaret etmeyelim, kimseye kötü bir şey söylemeyelim bu zafer Akhisar'ın bu zafer hepimizin. Bu zaferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Biz bu seçimi bize oy vermeyenler için de kazandık ve ben bir hedef koydum. 2 sene sonra bize oy versin, vermesin herkes bu Akhisar'ı iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi kazanmış, iyi ki Besim Dutlulu kazanmış dedirtmek için çalışacağım. İşte o zaman biz bu seçimin esas galibi olmuş olacağız. Yapmak istediğimiz çok iş var, inanın yarın sabahtan itibaren çalışmaya başlayacağız. Sizlerle birlikte çalışmaya başlayacağız, sizlerden de destek isteyeceğiz. Akhisar'ın özlediği belediyeyi Akhisar'ın özlediği hizmetleri hep beraber gerçekleştireceğiz. Buradan sözümüz olsun; partizanlık yapmayacağız, insan ayırmayacağız, o köy şunlardan bu köy bunlardan demeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız. Herkesin belediye başkanı olacağız. İkincisi ise; 1 Nisan'dan itibaren biz bu seçimi kazanırken CHP'liler, İyi Partililer oy verdi ama bize AK Partiye ve Milliyetçi Hareket Partisine gönül vermiş insanlar da bizlere oy verdi. Biz onlar içinde bu Akhisar'ı çok güzel yönetmek zorundayız. Bu yüzden 1 Nisan'dan itibaren çok çalışacağız, çok mücadele edeceğiz, sizler için Akhisar için çok daha güzel işler yapacağız” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da, "Bugün burada bir seçim kazanmadık, bugün burada Akhisar'ın makus kaderini değiştireceğiz inşallah” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel de, “Biz sevincin dozunu kaçırmayacağız, bugün CHP kazandı, İYİ Parti kazandı, Besim Dutlulu kazandı ama bütün Akhisar kazandı. Yarından itibaren 5 yıl süreyle bugüne kadar kutuplaştıranlara inat Besim Dutlulu'nun kucaklaşmasını izleyecek. Akhisar'da öteki olmayacak, ötekinin hakkını da Besim Dutlulu Cumhuriyet Halk Partisi savunacak. Akhisar'da partizanlık olmayacak, Akhisar'da 5 yıl sonra parti ile Akhisar arasında çok tartışmalı bir husus olacak. Parti Besim'i daha yükseklere almak isteyecek. Dediği her vaadini yapana kadar, Akhisar'da herkesin hayır duasını alana kadar biz Cumhuriyet Halk Partili olarak başkanımızın arkasındayız ve emrindeyiz. Akhisar yarından itibaren kendisine verilen emanetin ne kadar doğru ellerde olduğunu hissedecek” dedi.