Akhisar'da orman yangını, uçak ve helikopterler müdahale ediyor

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akhisar'ın kırsal Kavakalan Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 2 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeriyle müdahale ediyor. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası alevlerin etrafı çevrilirken, söndürme çalışmaları sürüyor.