Akhisar'da Ring Yolu büyükşehirle tamamlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesini çevreleyen Ring Yolu'nu tamamlamak için harekete geçti. Akhisar'da şehir içerisinde kaldığı için güzergahı değiştirilen eski tren yolunun altında kalan ve yeni oluşan caddeler de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Ring Yolunun geçtiği bir ada/parsel üzerinde son kalan kamulaştırma çalışmalarının neticelendirilmesiyle, Ring Yolu bütünüyle Akhisar halkının hizmetine sunulacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, bir dizi temaslarda bulunmak için ziyaret ettiği Akhisar ilçesinde, çalışmaları kısa süre içerisinde başlatılacak olan Ring Yolu üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında Güzgülü'ne, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı görevlileri, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal ve yönetimi de eşlik etti.

Bin 200 metrelik yol yenilenecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'ı çevreleyen Ring Yolu'nun hak ettiği değeri bulması için 2015 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ring Yolu'na yaklaşık 60 bin metrekare kilit parke taşı döşeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, aynı güzergah üzerinde 6 bin 966 metre bordür ve 3 bin 158 metre oluk yapımını da tamamladı. Yapılan yeni ihale ile Ring Yolu'nun bin 200 metre uzunluğundaki ve 30 metre genişliğindeki kısmı da kilit parke taşı ile yenilenecek.

Ring Yolu sorunu çözülüyor

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Ring Yolunda gerçekleşen inceleme sonrasında açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla Akhisar'daki Ring Yolu sorunu ortadan kalkacağını ifade eden Güzgülü, "Akhisar'da Ring Yolunu tamamlamak için çalışmalar başladı. Eski tren yolunun altında kalan ve yeni oluşan yerleşim birimleri için cadde açılacak. Burada bir ada/parsel üzerinde kalan son kamulaştırma işlerinin sonuçlanmasıyla Akhisar Ring Yolu, bütünüyle ilçe halkının kullanımında olacak. Yeni açılacak yollar ile şehir içerisinden geçen İzmir-İstanbul yönlü trafiğin de azalmasını hedefliyoruz. Akhisar halkına hayırlı olsun" diye konuştu. İncelemeler sırasında Büyükşehir Belediyesi heyetini gören mahalle sakinleri de yetkililerden bilgi aldılar. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaların müteahhitlerin de ilgisini çekeceğini ve mahallenin değerinin artacağını ifade eden vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.