İhlas Haber Ajansı

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Akhisar'da sağanak: Sokaklar göle döndü, birçok bina ve işyerini su bastı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde aralıksız üç saat süren sağanak sonrasında sokaklar göle döndü, birçok bina ve işyerini su bastı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde aralıksız üç saat süren sağanak sonrasında sokaklar göle döndü, birçok bina ve işyerini su bastı.



Akhisar ilçesinde etkili olan sağanak sonrası ilçenin büyük bir bölümü su altında kaldı. Sağanak sonrasında sokaklar göle döndü, birçok bina ve işyerini su bastı. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi de su baskını yaşanan yerlerden biri oldu. Ekipler çalışmalarını sürdürürken hastanede de itfaiye ekipleri su tahliyesi yapıyor.

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