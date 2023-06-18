Akhisar'da sel ekipleri teyakkuza geçirdi: Su tahliyeleri devam ediyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde metrekareye 80 kilogram yağış düşmesi sonucu evleri ve iş yerlerini su bastı, yollar adeta nehre döndü, ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ MAKOM ekipleri yaşanan su taşkınlarına 242 personel ve 71 araç ve iş makinesi ile müdahale ediyor.

Akhisar ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı sağanak uyarısı sonrasında bazı noktalarda su taşkınları yaşandı. İlçede metrekareye 80 kilogramın üzerinde yağış düştü. Öğleden sonra şiddetini artıran yağışa karşı Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri ve MASKİ MAKOM ekipleri teyakkuz halinde su seviyesinin yükseldiği noktalara 242 personel ve 71 araç ve iş makinesi müdahale etti. Ekipler öncelikli olarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinin olduğu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Akhisar ilçe merkezinde yürütülen çalışmaları Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MASKİ Genel Müdür Vekili Erman Aydıner, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AFAD yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz ile Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Murat İpek de sahada takip etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün geçmiş olsun mesajı yayınladı. Başkan Ergün, “İlimiz genelinde yaşanan şiddetli yağış Akhisar'ımızda da etkili olmuş, ne yazık ki ilçemizde taşkınlar meydana gelmiştir. Büyükşehir ve MASKİ olarak tüm ekiplerimizle ilçemizde teyakkuz halinde çalışma yürütüyoruz. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"Hala şoktayız"

İtfaiye ve MASKİ ekipleri ise su baskını yaşayan binalarda su tahliyelerine devam ediyor. Hürriyet Mahallesi'ndeki bir apartman sakini olan Bekir Girgin ise çok büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, "Çok büyük afed oldu. Şoktayız. Öğleden sonra başladı ama 3-4 saat sürdü. Çok büyük yağış oldu. Bodrum katımızı su bastı, Allah'tan yaşayan yoktu ama eşyalarımız vardı." dedi.

İş yeri su basan Arif Gürcan isimli esnaf ise 15 yıldır Çarşı'da esnaflık yaptığını daha önce alt sokaklarda su baskınları yaşandığını ancak ilk defa kendilerinin de su baskınıyla karşılaştıklarını anlattı. Bütün malzemelerinin su içinde kalmasından dolayı büyük bir zarar yaşadıklarını ifade eden Gürcan "Zararımız çok büyük. Çok esnaf mağdur oldu. Yetkililerden yardım talep ediyoruz." diye konuştu.