Akhisar'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde; R.T. (35), S.Ş. (27), M.F. (21) isimli şahısların ikametlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ettikleri, bulundurdukları ve kullandıklarının tespit edilmesi üzerine, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ve JASAT ekiplerince söz konusu eve operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 70 gram metamfetamin, uyuşturucu madde niteliğinde kullanılan 100 adet hap, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma amaçlı 4 adet payp ve 7 adet bong, 1 adet laptop ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda R.T, S.Ş ve M.F yakalandı. Akhisar Cumhuriyet Savcılığınca şüpheliler hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. Akhisar Sulh Ceza Hakimliği tarafından S.Ş ve M.F isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, R.T isimli şahıs ise tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.