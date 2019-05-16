Akhisar'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Aksihar ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada yaklaşık 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan İran uyruklu bir kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Akhisar Devlet Karayolu üzerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada aracın çeşitli gizli bölmelerinde 10 ayrı poşet içerisine vakumlanmış halde 8 paket daralı ağırlığı bin 636 gram toz esrar, 60.7 gram eroin maddesi, 605 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan İran uyruklu H.H.Y. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.