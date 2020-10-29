Akhisar'da yağmur suyu ızgaraları temizleniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde vatandaşların yağışlardan olumsuz etkilenmesini engellemek amacıyla yol güzergahlarındaki yağmur suyu ızgara temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Akhisar'ın Hürriyet Mahallesinde tıkalı olan noktalar tespit edilerek temizlendi. Yağışlı havalarda su birikintileri oluşmaması için çalışmalara devam eden MASKİ, yağmur suyu ızgaralarının temizliğini özenle yürüterek vatandaşların sorunsuz bir kış dönemi geçirmesi için gerekli her türlü önlemi alıyor.