Akhisar'da yaya geçitleri ve 'önce yaya' ikonları yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında yolların boş kalması nedeniyle Akhisar'da yaya geçitleri ve 'önce yaya' ikonlarında boyama çalışması yaptı.

İl genelinde trafik güvenliği için çalışmalarını sürdüren Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında yolların boş kalması nedeniyle Akhisar'da yaya geçitleri ve önce yaya ikonlarında boyama çalışması yaptı. Yaya güvenliği ve önceliğinin vurgulandığı çalışmada, ilçe genelindeki tüm alanların boyaması yapılarak, ilgili trafik işaretleri yenilendi. Çalışma hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, il genelinde olduğu gibi, Akhisar ilçesinde de trafik güvenliği için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Üstün, “Çalışmalarımız kapsamında 27-28 Şubat tarihlerinde Akhisar ilçemizde faaliyetlerine devam eden ekiplerimiz, ilçe merkezinde 14 farklı noktada 34 adet yaya geçidi ve 18 adet önce yaya ikonu boyama çalışması gerçekleştirdi” dedi.