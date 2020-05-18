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Akhisar'da yol ve yama çalışmaları sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi merkez ve kırsal mahallelerinde ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla yol bakım ve yama çalışmaları gerçekleştirdi.


Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kış aylarında yağışların etkisiyle yüzeyinde bozulma ve yıpranma olan yollardaki bakım çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Akhisar ilçesinde de ekipler, hafta sonunda etkisini gösteren sıcak havaya rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bakım ve yama işlerini sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Akhisar ilçe merkezinde Cumhuriyet ve Atatürk Mahallelerinde; kırsalda ise Hasköy, Muştular, Musaca, İsaca, Söğütlü, Sindelli, Süleymanköy, Sırtköy mahallelerinde yol yapım, yama ve şarampol çalışmalarının gerçekleştiği ifade edildi.

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