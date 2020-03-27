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Akhisar'da zabıta ekipleri cuma pazarında koruyucu maske dağıttı

Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, semt pazarında esnafa ve alışveriş yapanlara koruyucu maske dağıttı ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, semt pazarında esnafa ve alışveriş yapanlara koruyucu maske dağıttı ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.


Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak nitelendirdiği korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından, Akhisar Belediyesi tarafından vatandaşları korumak ve salgının kentte yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında, Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cuma pazarında, pazarcılara ve vatandaşlara koruyucu maske dağıttı. Ayrıca pazar yeri giriş noktalarında vatandaşların ellerine el dezenfektanı sıkan ekipler, semt pazarında sebze, meyve ve gıda maddeleri dışında sergi açılımına da izin vermedi.


Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda ilçe genelinde denetimlerin arttırıldığını belirten zabıta ekipleri, vatandaşlara koruyucu maske ve bilgilendirme broşürleri dağıtarak hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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