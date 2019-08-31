Akhisar'da 'Zafer' gecesi fener alayı ile aydınlandı

Şehit Teğmen Tahir Ün caddesinde başlayan yürüyüş, Akhisar Belediyesi Bandosu eşliğinde flama ve bayraklarla çok sayıda vatandaşın katımı ile Birinci Nakliye Caddesi üzerinden Milli Egemenlik Meydanına kadar marşlar ve alkışlar eşliğinde sürdü. Vatandaşlar fener alayında yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu. Milli Egemenlik Meydanı'nda son bulan programın ardından Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada, “Sevgili Akhisarlılar, büyük zaferin 97. yılında bu yürüyüşe katıldığınız için 97 yıl önceki o heyecanı o mutluluğu hep beraber yaşadığımız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu gece kadınımız, erkeğimiz, çocuğumuz hep beraber çok güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Biz de 100 sene önceki Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kazanma azmi ve inancı olduktan sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok. İşte sizlerin verdiği bu güçle beraber, biz de Akhisar'a en güzel hizmetleri yapacağız. Sadece sosyal anlamda değil her bakımdan çok daha gelişmiş çok daha güzel bir Akhisar için elimizden geleni yapıyoruz. Bu haftaki kültür ve spor festivaline herkesi bekliyorum. Perşembe günü de gerçekleşecek olan Haluk Levent konseri ile Akhisar'ın kurtuluş coşkusunu hep birlikte yaşayalım” dedi.

Ardından söz alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “30 Ağustos Zafer Bayramı'nız kutlu olsun Akhisar. 30 Ağustos bağımsızlık demektir, 30 Ağustos özgürlük demektir, 39 Ağustos tam bağımsız Türkiye Cumhuriyet'i demektir. Bu sebeple 30 Ağustoslar kutlanmalıdır, coşkuyla kutlanmalıdır. Bu sebeple 6 Eylüller kutlanmalıdır, coşkuyla kutlanmalıdır. Bizlere bu bağımsızlığı özgürlüğü armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına tüm şehitlerimize bir kez daha onların önünde saygıyla eğiliyorum. Hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kere daha kutluyorum” dedi.