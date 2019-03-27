Akhisar'dan zeytin primine teşekkür

Basın toplantısına katılan CHP Manisa Milletvekili A. Vehbi Bakırlıoğlu da desteğin başlangıç için iyi olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan zeytinde prim desteği, zeytinin başkenti Manisa'nın Akhisar ilçesinde hem üreticiler hem de STK'lar tarafından memnuniyetle karşılandı. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekili A. Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa ve Akhisar İlçe Tarım Müdürü Ahmet Kılıç'ın katıldığı basın toplantısı ATSO toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Ulusoy, "20 yıldır özlemini çektiğimiz olay dün ilan edildi. Akhisar zeytinde prim diye yıllardır konuşuyordu. Biz artık inanmıyorduk, ben meclisime 'zeytine prim istedim' dediğimde 'başkan bu sevdadan vazgeç' diyorlardı. Ama ekip ruhu ve birliktelik farklı bir şey. Vekillerimizin destekleri, oda başkanlarımızın, bizlerin ve üyelerimizin çabalarıyla bu ilan edildi. Rakam önemli değil, önemli olan bu iş ile uğraşanların motive olmasıdır. Bizim 400'e yakın üyemiz var, birçoğu bu konuda bizi arayıp memnuniyetini dile getirdi. Umarım uzun vadede rakamlar değişir"dedi.

"Çok bekledik sonunda kazandık"

Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa ise "İlçemizde yetiştirmiş olduğumuz zeytin ürünü olan zeytinyağının haricinde sofralık zeytine de ürün bazında destekleme istemiştik. Manisa'dan ve Ege'den bir bakanımızın olmasıyla bu amacımıza ulaştık. Akhisar'da 500 bin dekar ve 14 milyon civarında ağacımız var. Kesin bir rakam söylenemiyordu ama zeytin primi gündeme geldiği için zeytin ağaçlarının dekarı veya miktarı Çiftçi Kayıt Sistemi ile kayıt altına alınacaktır. Zeytine primin nasıl verileceği ile ilgili tebliğin yayınlanması lazım. Primin dekar başına mı yoksa ağaç başına mı verileceği belli değil. Bakanlar kurulu ile görüşülerek tebliğin bir an önce yayınlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Tüm Türkiye'deki zeytin üreticilerinin bugün bayram yaşadığını kaydeden Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, “Türkiye'de 400 bin zeytin üreticisi var. Zeytin priminin neler kazandıracağını önümüzdeki senelerde bütün üreticilerimiz görecek. Uğur ve Vehbi vekilim seçildiğinden beri çok ciddi çalışmalar yaptı. 2011 senesinde zeytinyağının ilk primi çıktığında 7 kuruş olarak çıkmıştı. Bu 7 kuruşa kimse başvurmadı ama şimdi 80 kuruşa geldik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu başarı hepimizin” dedi.

"Akhisar'da 2018 yılında 30 milyon TL prim dağıttık"

Akhisar İlçe Tarım Müdürü Ahmet Kılıç, “2018 yılında Akhisar'a toplam ödenen destek 30 milyon TL idi. Zeytine aldığımız destek de en az bunun kadar olacak. Biz bunun uygulayıcısı olacağız. Sürdürülebilir şekilde olması için elimizden geleni yapacağız. Akhisar için güzel günler bizi bekliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizde bu güç olduğu sürece Akhisar'ı kimse tutamaz” dedi.

"Yetmez ama bu da iyi bir başlangıç"

Her fırsatta zeytincinin sesini duyurmaya çalıştıklarını kaydeden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Zeytine prim verilmesi konusunda başından beri mücadele verdik. Bizim beklentimiz ve olması gereken tane zeytine primin bize göre 1 lira olması lazım. 15 ile 20 kuruş arasında bir prim olacağı söyleniyor. 15 ile 20 kuruş bizim beklentimizin altında bir rakamdır. Bu rakamların daha yüksek olması lazım, burada stopajda kesilecek. Aldığı primin büyük bir kısmını vergi olarak verecek müstahsillerimiz. Daha cazip hale getirilmesi gerekiyor. Ayrıca 80 kuruş da artık zeytinyağı primi için yüksek bir rakam değildir. Avrupa Birliği ülkelerinde 2 ile 2,3 euro zeytinyağına destekleme yapıldığı göz önüne alınırsa 80 kuruşluk primin de gözden geçirilmesi gerekiyor. Zeytin priminin 1 lira ve zeytinyağı priminin 3 lira olması gerektiğini söylüyoruz. Ama bir başlangıç için iyidir. Bu kazanım için emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

"Prim çiftçimizin yüzünü güldürdü"

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise şunları söyledi:

"Buradan Tarım Bakanımıza primden dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımıza prim desteğini onayladığı için çok teşekkür ederim. Zeytin İhtisas OSB ile Akhisar, zeytinin başkenti olduğunu taçlandırdı. Ama bundan sonraki adımlarda Allah nasip ederse markalaşacağız. Akhisar kendi markasını üretme durumuna gelecektir. Şuanda prim desteğimiz 15 ila 20 kuruş arasında Bakanımız tarafından bakanlar kuruluna sunulup resmileşecek. İnşallah gün olur siyasi istikrar devam eder, ekonomik istikrar devam eder, 1 lira primi de veririz. Ama afaki konuşmamak lazım, ben de bir Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesiyim, imkanlarımızı göz önüne alarak şuanda üreticimize bu şekilde prim veriyoruz. Yıllardır özlemle beklediğimiz hasretini çektiğimiz bu prim hakikaten Akhisar'ın yüzünü güldürdü, üreticinin yüzünü güldürdü.”