Akhisar'ı büyükşehir güzelleştiriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'ın en işlek caddelerinden biri olan Hilaliye Caddesi'nde gerçekleştirdiği prestij cadde projesi çalışmalarını tamamladı. Aydınlatma elemanlarının montajı ile geceleri ışıl ışıl olan Hilaliye Caddesi, yenilenen haliyle Akhisar'a çok yakıştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, vatandaşların yaşamaktan mutluluk duyacağı yaşam alanları oluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar ilçesinde prestij cadde projesi çerçevesinde yenilediği Hilaliye Caddesi'ndeki çalışmalarını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Yapım, Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut ile birlikte Hilaliye Caddesinin son halini yerinde inceledi.

Geceleri bölgedeki hareketlilik arttı

Akhisar'ın merkezinde oldukça yoğun olarak kullanılan Hilaliye Caddesi'nde yapılan düzenlemelerin bölgedeki vatandaşların büyük beğenisini kazandığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Prestij cadde projemiz, bölgedeki vatandaşlarımızın oldukça beğenisini kazandı. Yaptığımız çalışma için buradaki vatandaşlarımız gerek telefonla gerekse sosyal medya hesapları üzerinden teşekkürlerini iletiyorlar. Aydınlatma montajlarının tamamlanmasıyla birlikte geceleri bölgedeki hareketliliğin arttığı ifade edildi. Vatandaşlarımızın mutluluğu için yaptığımız bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Hilaliye Caddesindeki prestij cadde projesi ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü altyapı çalışmalarını tamamladı, ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırım bordür düzenlemeleri, sıcak asfalt atımı ve aydınlatma elemanlarının montajı gerçekleştirildi.