Akhisar'ın 14 mahallesine 155 kilometre altyapı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 101 ve 154 Mahalle Projeleri kapsamında Akhisar'ın 14 mahallesinde toplamda 155 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşedi. İki proje kapsamında mahallelere 27 buçuk milyon TL yatırım yapıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yılların altyapı sorunlarına yönelik geliştirdiği projeler ile yerleşim yerlerini sağlıklı altyapılar ile tanıştırıyor. Bu çalışmalar kapsamında Akhisar ilçesinde de köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde yürütülen büyük altyapı dönüşümü tamamlandı. 101 Mahalle Projesi kapsamında Hacıosmanlar, Kızlaralanı, Kobaşdere, Sazoba ve Sırtköy mahallelerinin sağlıklı altyapıya kavuşmasının ardından 154 Mahalle Projesi ile de Bünyaniosmaniye, Hamitköy, Sünnetçiler, Şehitler, Yenidoğan, Eroğlu, Çamönü, İsaca ve Selçikli mahallelerinin altyapısı da günümüz standartlarına göre modernize edildi. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen projeler kapsamında 14 mahalleye 155 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşendi.

Çamönü, Hamitköy, İsaca ve Selçikli mahallelerinde içme suyu deposu inşa edilirken Sünnetçiler Mahallesi'ne kazandırılacak olan depoda çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak. Bünyanosmaniye, İsaca ve Şehitler mahallelerinde ise daha sağlıklı atıksu sistemleri için inşa edilen foseptik kuyularında çalışmalar tamamlandı. Hamitköy'de de foseptik kuyusu inşa edilerek proje kapsamındaki çalışmalar noktalanacak.

320 bin metrekare kilit parke

101 Mahalle Projesi ile 5 mahallede 110 bin metrekare kilit parke taş döşeme işine imza atıldı. 154 Mahalle Projesi kapsamında da 5 mahallede üstyapı çalışmalarını tamamlayan MASKİ, 4 mahallede çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar tamamlanınca 14 mahallede 320 bin metrekare taş döşeme işi hayata geçirilmiş olacak.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Akhisar'da köyden mahalleye dönüşen 14 mahallede büyük bir dönüşüme imza atıldığını belirterek, mahallelerde 155 kilometre altyapıyı yenilediklerini söyledi. Aslay, “101 ve 154 Mahalle Projelerimiz kapsamında ilçemizde 27 buçuk milyon TL değerinde bir yatırıma hayat verdik. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin altyapı noktasında yaşadığı sıkıntılar MASKİ Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları ile ortadan kalkmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün, bütünüyle kalkınmış bir Manisa için ortaya koyduğu projeler, yılların sorunlarına son veriyor. Yapılan yatırımların mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.