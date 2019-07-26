Akhisar'ın da çöp sorunu tarih olacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yoğun çalışmaları ve girişimleriyle Manisa'ya kazandırılan Türkiye'nin kamu kaynaklı en büyük yatırımı Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne ilçelerin çöplerinin taşınabilmesi için inşa edilen katı atık transfer istasyonu çalışmaları, Akhisar'da da hızla devam ediyor.

Akhisar'ın çöplerinin Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne taşınabilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Harmandalı mevkiinde yapımına başlanan katı atık transfer istasyonunda çalışmalar hızla devam ediyor. Yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanması ön görülen transfer istasyonunun tamamlanmasının ardından günlük 160 ila 180 ton çöpün Uzunburun'a taşınmasının hedeflendiği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı'na katı atıkların Akhisar'dan taşınması için; Akhisar'ın Harmandalı Mevkii'nde başlanan katı atık transfer istasyonu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 16 bin metrekare alan üzerine projelendirilen 1 milyon 285 bin liralık yatırımla 160 ila 180 ton arası günlük çöp miktarının Uzunburun'a taşınabilmesi hedefleniyor. Transfer istasyonunun giriş ünitesinde 60 tonluk bir kantar, 3 vardiya kalacak personel, 2 tane yükleme ağızı olacak. 3 ay içerisinde tamamlanması planlanan çalışmalar sonucunda Akhisar'daki çöp sorunu tarih olacak.