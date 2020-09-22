Akhisar'ın Ring Yolu prestij kazanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Akhisar'da Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ring Yolu'nun, bin 200 metrelik kısmında yürüttüğü prestij cadde projesinde son aşamaya gelindi.

İl genelinde vatandaşların ihtiyaç duyduğu projeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ring Yolu'nun, bin 200 metrelik kısmında yürüttüğü prestij cadde projesinde son aşamaya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Ali Aybars Özbilgin ve Atatürk Mahalle Muhtarı Nurhan Bozel ile birlikte yürütülen çalışmaları inceledi.

Mevcut caddede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Yaklaşık 45-50 gün önce burada çalışmalarımıza başlamıştık. Prestij cadde projemiz kapsamında, parke ve aydınlatma çalışmamız bulunuyor. Hızlı bir şekilde ekiplerimiz çalışmalara devam ediyor. Burada, yaklaşık 40 bin metre kare kilit parke imalatımız olacak. Bir ay içerisinde imalatlarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Muhtarımızla, kontrolör arkadaşlarımızla çalışmalarımızı inceledik. Herhangi bir aksaklığımız şuanda yok. MASKİ de alt yapı çalışmalarını tamamladı. Şuanda hızlı bir şekilde parke çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Yürütülen çalışmalar nedeniyle memnuniyetini dile getiren Atatürk Mahallesi Muhtarı Nurhan Bozel de, “Manisa Büyükşehir Belediyesi büyük bir hızla çalışıyor. Mahalleli bu durumdan çok memnun. Çalışma tamamlanınca görüntüyü gördüğümüzde daha mutlu olacağız. Bu kışı çok güzel geçireceğiz diye düşünüyorum” dedi.