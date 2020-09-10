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Akhisar'ın yeni İcra Müdürü görevine başladı

Akhisar İcra Müdürü Sami Kenebaş’ın tayininin çıkmasının ardından icra müdürlüğüne atanan Murat Türe görevine başladı.

Akhisar İcra Müdürü Sami Kenebaş'ın tayininin çıkmasının ardından icra müdürlüğüne atanan Murat Türe görevine başladı.


Sırasıyla Artvin Yusufeli, Çanakkale Yenice ve Ankara Beypazarı İcra Müdürü olarak 6 yıllık görevi ardından Akhisar İcra Müdürlüğü'ne atanan Murat Türe, Akhisar Adliye binasında bulunan hizmet binasında göreve başladı. Kırşehir doğumlu, 36 yaşında evli ve 1 çocuk babası olan Murat Türe Ankara Üniversitesi mezunu olduğunu ifade ederek Akhisar'ı ilk gelişinde çok beğendiğini ve şirin bir yer olduğunu ifade etti.

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