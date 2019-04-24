Türkiye'nin zeytin başkenti Manisa'nın Akhisar ilçesine Çamönü müjdesi geldi. 2 bin 270 dekar araziye can suyu sağlayacak Çamönü Barajı'nda yüzde 56 gerçekleşme oranına ulaşıldı. Proje tamamlandığında bölge üreticisine her yıl ortalama 2,5 milyon lira daha fazla kazandıracak.

Manisa Akhisar'ın bereketli topraklarına bereket kazandıracak Çamönü Barajı'nın yarıdan fazlası tamamlandı. Yüzde 56'sı bitirilen proje 2 bin 270 dekar araziyi sulayacak ve faaliyet geçtiğinde Akhisarlı çiftçiye her yıl 2,5 milyon lira daha fazla kazandıracak.

Yüzde 56'sı tamamlandı

Yarıdan fazlası tamamlanan inşaatta, dolusavak ve dipsavak kazıları ile enjeksiyon imalatları bitirildi. Zemin iyileştirme işlemleri kapsamında ise kondüvi hattında yaklaşık 1100 m3 demirsiz beton döküldü. 180 metre cebri boru montajının yapıldığı barajda gömlek beton imalatları da yapıldı. Akhisar kent merkezine 7,5 kilometre mesafedeki Çamönü köyünün 1,5 kilometre güneyinde yer alan Delice Deresi üzerine inşa edilen barajın gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olacak. Temelden yüksekliği 41 metre olarak projelendirilen barajın gövdesi için yaklaşık 495 bin m3 dolgu yapılacak. Çamönü Barajı tamamlandığında 2 milyon m3 su tutacak.

Çiftçi 2,5 milyon lira daha fazla kazanacak

2 bin 270 dekar verimli tarım arazisini borulu-basınçlı sistem ile sulayacak “Çamönü Barajı ve Sulaması Projesi” tamamlandığında bölgede ürün çeşitliliği ve verim artışı sağlayacak. Proje sayesinde üreticinin cebine 2019 yılı rakamlarıyla her sene 900 bin lira daha fazla girecek.