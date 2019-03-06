Akhisarlı güreşçi Ali Cengiz Avrupa üçüncüsü oldu

Akhisar Belediyespor alt yapısında yetişen Gençler Dünya Şampiyonu güreşçi Ali Cengiz Sırbistan'da yapılan Avrupa Şampiyonasında 87 kilogramda Avrupa üçüncüsü oldu.

Bulgar ve Ukraynalı rakiplerini yenerek grup finaline kalan Ali Cengiz, grup finalinde Gürcü rakibi güreşçiye yenildi. Üçüncülük maçında Litvanyalı rakibini yenen Akhisarlı Ali Cengiz Avrupa üçüncüsü oldu.

Yine Akhisar Belediyespor alt yapısından yetişen Kerem Kamal ise 60 kilogramda tüm rakiplerini yenerek Romen sporcu ile bu akşam Avrupa Şampiyonluğu için finalde karşılaşacak.